Dokonalá bábovka podle Mistra cukráře: Maršálek ji umí nadýchanou jak peřinku

Správně upečená bábovka by měla být krásně nadýchaná. To se ale povede jen málokomu. Spíše bývá dost těžká a hutná. Nadaný cukrář Josef Maršálek má ale v rukávu několik triků, s pomocí kterých dokáže lehoučkou bábovku upéct naprosto každý. A to zcela jednoduše.

Zdroje: fresh.iprima.cz, lifee.cz, YouTube.com Bábovka patří k těm nejklasičtějším českým moučníkům. Připravuje se už odnepaměti, je ozdobou každé nedělní tabule a chutná naprosto všem. A to v jakékoliv podobě. Ať už je bábovka mramorová, tvarohová, čokoládová anebo pudinková, potěší chuťové pohárky všech strávníků u stolu. Tedy pochopitelně v případě, kdy je správně připravená. Jak upéct dokonale vláčnou tvarohovou bábovku, zjistíte ve videu: Kynutá bábovka podle Josefa Maršálka Oproti tvarohové či mramorové bábovce se bábovka z kynutého těsta rozhodně nepřipravuje tak často. To je přitom velká škoda. Ze všech bábovek je totiž vůbec nejnadýchanější. Mnozí z její přípravy mají strach právě kvůli kynutí. Obavy jsou ale naprosto zbytečná. I tahle bábovka je totiž hotová raz dva. Bábovka z kynutého těsta není tolik obvyklá. Zdroj: Shutterstock Těsto na kynutou bábovku Do větší mísy nasypte 300 gramů hladké špaldové mouky, přisypte k ní 40 gramů krupicového cukru, 5 gramů soli a 8 gramů instantního droždí. Promíchejte a přidejte 3 žloutky, 100 mililitrů mléka a 70 gramů másla. Vymíchejte hladké těsto. Zpočátku se vám těsto může zdát poměrně řídké, není ale třeba zmatkovat. Přikryjte ho utěrkou a uložte asi na 60 minut na teplé místo, aby vykynulo. Právě během kynutý se těsto zpevní. Vykynuté těsto vyndejte z mísy na lehce pomoučenou pracovní plochu a zapracujete do něj 60 gramů sušených rozinek. Z těsta vytvořte bochánek a uprostřed ho roztrhněte, aby se pohodlně vešel do formy na bábovku. Než ho do formy vložíte, vymažte ji máslem a vysypte ji plátky mandlí. Do trouby ale bábovku ještě nedávejte. Nejdříve ji opět přikryjte utěrkou a vyčkejte, dokud ve formě neztrojnásobí svůj objem. Nakynutou bábovku pečte v troubě vyhřáté na 170 stupňů Celsia zhruba 20 minut. Po upečení ji nechte zcela vychladnout. Maršálkova bábovka je naprosto báječná. Zdroj: Shutterstock Borůvkový přeliv Upečenou bábovku můžete jen poprášit moučkovým cukrem a bude výborná. Ještě lépe ale bude chutnat, když ji polijete borůvkovým přelivem. V rendlíku svařte 3 lžíce borůvkového džemu s 1 lžicí vody a 1 snítkou čerstvého tymiánu. Poleva bude díky tomu krásně vonět. Ještě vlažný rozvar pak nalijte úhledně na bábovku a případně ji ještě ozdobte dalšími lístečky čerstvého tymiánu. Čtěte také: Pražský koláč: Kynutá klasika našich babiček s lahodným krémem uvnitř 5 Čtěte také: Znáte rozdíl mezi debetní kartou a kreditkou? Co nosíte v peněžence vy?