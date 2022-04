Triky profesionálů, aby byla velikonoční nádivka krásně nadýchaná

Nejen sladké patří k Velikonocům. Také typicky česká velikonoční nádivka je ozdobou svátečního stolu. Voní, chutná a každoroční jarní svátky si bez ní umí představit málokdo. Upečte si velikonoční nádivku, tak jak ji připravují profíci.

Nadýchaná nádivka na velikonoční stůl

Ne ve všech rodinách je nádivka oblíbená, aby byla skutečným potěšením u svátečního oběda o Velikonocích, musí být hlavně nadýchaná. Jak na to? A co přidat do nádivky, aby krásně voněla i chutnala?

Přidejte do nádivky nasekané kopřivy. Zdroj: profimedia.cz

Co nakoupit na nadýchanou nádivku?

Velikonoční nádivku připravíte z těchto surovin:

250 g šunky nebo uzeného

200 ml polotučného mléka

160 g nejlépe 3 dny starého žitného chleba

100 g nastrouhané mrkve na větším struhadle

60 g špenátu nebo nasekaných kopřiv

10 g čerství bazalky

20 g másla

4 vejce

1 bílý jogurt

2 stroužky česneku

¼ lžičky muškátového květu

svazek jarní cibulky

Jak připravit skutečně nadýchanou nádivku?

Ve velké míse smíchejte jogurt, šunku, mrkev, najemno nasekanou nať z cibulky, nasekaný špenát a bazalku, muškátový květ, utřený česnek a žloutky. Zlehka vše promíchejte. Na kostičky nakrájejte chleba a zalijte jej mlékem. Přidejte do velké mísy k ostatním surovinám a důkladně promíchejte. V hluboké misce vyšlehejte z bílků sníh a vmíchejte ho do směsi. Právě bílkový sníh zajistí nadýchanost nádivky.

Do připraveného, pečicím papírem vyloženého pekáčku směs nalijte a pomocí stěrky mírně přistrčte od středu ke krajům. Vločky másla umístěte na nádivku a nechejte zapéct.

Pečte v předehřáté troubě na 180 °C zhruba 40 minut.

