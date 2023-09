Pokrm, který si takřka všichni pamatují z dětství. Ta nejlahodnější dokáže potěšit chuťové pohárky a uklidnit duši. Lahodná žemlovka může být sladký oběd, nebo i skvělý zákusek. Upečte si tu nejlepší a přidejte do ní tajnou ingredienci, která posune její famózní chuť do astronomických výšin.

V podstatě se jedná o sladký nákyp z několika základních surovin. To ale nemění nic na skutečnosti, že smícháním těch správných ingrediencí může vzniknout delikatesa, kterou budete chtít jíst znovu a znovu. Vraťte se s námi na moment do dětství a upečte si s námi lahodnou „zemlbábu“.

Stálice české kuchyně

Žemlovka je vděčné jídlo a potěší děti i dospělé. Recept není nijak složitý, ingredience jsou snadno dostupné, a pokud je potřeba, využijete při její přípravě i starší pečivo.

Postup je jednoduchý. Plátky pečiva namočeného v mléčné směsi vrstvíte se strouhanými jablky, dochutíte cukrem a skořicí a necháte zapéct. Ovšem i takovou stálici jako je zemlbába lze připravit naprosto luxusně.

Vymazlená delikatesa

Základem je pečivo. Buď můžete volit klasické bílé pečivo, jako jsou rohlíky a veky, nebo udělat velkou parádu s vánočkou nebo loupákem. Pracuje se s nimi úplně stejně jako s klasickým pečivem. Množství volíte dle velikosti pekáčku a krájíte na plátky.

Nepostradatelnou ingrediencí jsou jablka. Někdo je krájí na tenké plátky, někdo jablka strouhá. V případě, že vás zaujaly plátky, doporučujeme použití mandolíny, speciálního struhadla. Pečivo namočte do mléčné směsi. Ta se skládá z mléka, žloutků, vanilky a kapky rumu. Směs důkladně prošlehejte, aby se ingredience spojily a do mléčné lázně vždy namočte plátek pečiva.

close info Shutterstock zoom_in Směs důkladně prošlehejte, aby se ingredience spojily.

Jedna vrstva za druhou

Na dno pekáče přijde vrstva pečiva, na něj vrstva jablek, ty můžete zasypat skořicí a špetkou cukru. Jablka pak pokryjte tvarohem vyšlehaným se zakysanou smetanou a skořicovým cukrem. Přidat můžete i rozinky předem namočené v rumu, ne každý je ale má rád. Velkou parádu udělají i brusinky. Postup opakujte, dokud nezpracujete všechny suroviny.

Poslední vrstva by měla být z pečiva. Takto připravenou lahůdku vložte do trouby vyhřáté na 220 °C a pečte 20 až 30 minut. Mezitím si vyšlehejte sníh z bílků a trochou cukru. Jakmile se bude žemlovka hotová, vyjměte ji z trouby, naneste na ni sněhovou čepici a vraťte do trouby. Tentokrát ale pečte jen na 130 °C, opravdu jen pár minut a kontrolujte, aby se sníh nespálil.

close info Olga Dubravina / Shutterstock.com zoom_in Bílky dáme do velké mísy a vyšleháme tuhý sníh.

Babiččina vanilková omáčka

Chcete-li zazářit a žemlovku pozvednout skutečně do astronomických výšin, můžete k ní podávat i vanilkovou omáčku. Jednoduše si připravte 500 mililitrů smetany ke šlehání a přidejte do ní několik kapek vanilkového extraktu, nebo přímo vanilkový lusk (ten nechte v horké smetaně několik minut vylouhovat).

V jiném kastrůlku si smíchejte 4 žloutky se 60 gramy cukru a pomalu přelévejte za stálého míchání horkou smetanou. Vraťte na plotýnku a na malém plamínku zahřívejte a míchejte, dokud omáčka nezačne houstnout. V ten moment zcela stáhněte z ohně, je hotovo.

