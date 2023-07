Nadýchaný mechový korpus na dort: Hit internetu hotový bleskem

Křiklavě zelené mechové dorty jsou v posledních letech hitem sociálních sítí. Přesto se ale mnohým úplně nezamlouvají, protože se mylně domnívají, že jsou mechové dorty plné umělého potravinářského barviva. Není to ale pravda. Naopak. Tyto brčálové zákusky jsou totiž mnohem zdravější než klasické dorty. Jak udělat barevný korpus na dort?

Zdroje: YouTube.com, pikant.cz, receptynakazdyden.cz

Klasické krémem potřené dorty už nikoho nijak zásadně nepřekvapí. I proto se ostatně před časem staly velkým hitem mechové dorty, které září zelenou barvou a vypadají naprosto originálně. A co víc, chutnají božsky. Oproti klasickým světlým nebo čokoládovým dortům jsou také zdravější a jsou nabité vitamíny a minerály.

Mechový dort vypadá naprosto fantasticky. Zdroj: Shutterstock

Zdravý zelený dort

Spoustu lidí při pohledu na mechový dort napadne, že musí být plný umělých barviv, a tak je pro konzumaci naprosto nevhodný. Barviva v něm ale vůbec nenajdete. Krásnou zelenou barvu totiž korpusu dodává rozmixovaný špenát, který se do těsta v nemalém množství přidává.

Špenát je právem označován za superpotravinu. Nachází se v něm vitamíny ze skupiny B, vitamín C a také vitamín E. Z minerálů jsou v něm zastoupeny vápník, hořčík, železo a také třeba fosfor. Dále je špenát bohatý na bílkoviny a vlákninu. Je tedy jasné, že dort, který špenát obsahuje, nejenže skvěle chutná, ale je také výrazně zdravější než dorty jen z mouky, másla, cukru a vajec.

Za barvou dortu stojí špenát. Ten mu kromě barvy dodá i zdraví prospěšné látky. Zdroj: Profimedia

Nový recept?

Mechový dort se stal velmi populárním hlavně v posledních letech, kdy se začal hojně objevovat na sociálních sítích. Podle některých ovšem o žádnou novinku nejde. Jak uvádějí různé zdroje, mechový dort už totiž pekla i známá kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová. Má to ale jeden háček. V receptu od Rettigové totiž vůbec není zmíněna žádná ingredience zelené barvy. A tak je dodnes nejasné, proč dort nesl označení „mechový”. Zelený totiž rozhodně nebyl.

Korpus na mechový dort

Podrobný postup najdete ve videu:

Příprava mechového dortu není nijak složitá. Dejte do kuchyňského robotu 300 gramů čerstvého listového špenátu a 50 mililitrů oleje. Všechno společně rozmixujte, aby vzniklo naprosto hladké pyré. Do něj pak ještě vmíchejte 50 mililitrů plnotučného mléka.

Špenátové pyré dejte prozatím stranou, rozklepněte si 3 vejce a oddělte bílky od žloutků. Žloutky vyšlehejte společně se 120 gramy krystalového cukru a 1/2 balíčkem vanilkového cukru do pěny a vmíchejte do ní špenátové pyré. Do těsta přidejte také 270 gramů hladké mouky a 1 balíček prášku do pečiva. Nakonec si z bílků a špetky soli vyšlehejte tuhý sníh a opatrně jej vmíchejte do těsta.

Nachystejte si dortovou formu. Tu nijak nevymazávejte ani nevysypávejte, jen ji vyložte pečicím papírem. Mouka, kterou byste formu vysypali, by totiž po upečení zanechala na dortu nevzhledné mapy. Dort pečte v troubě vyhřáté na 170 stupňů Celsia zhruba 40 až 50 minut.

Hotový dort nechte zcela vychladnout a můžete jej dále zdobit. Skvělý je plněný krémem z mascarpone a ozdobený lesním ovocem.