Fantastická cuketa do sklenic. Jen 5 ingrediencí a 15 minut práce

Cuketa se dá upravit na celou řadu způsobů. Tím méně známým je její zavařování. Jde přitom o naprosto úžasný fígl, jak ji zakonzervovat a užívat si její skvělou chuť a zdraví prospěšné látky po celý rok. Výhodou je pak i skutečnost, že cuketu zavaříte raz dva a takřka bez práce.

Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kterým se přes léto na zahrádce zrodilo hned několik cuket, určitě přemýšlíte, jak je zužitkovat. Cuketových placek, smažené cukety a třeba i cuperníku už ale máte pravděpodobně až po krk. Jak tedy cuketu zakonzervovat, aby dlouho vydržela a vaše úroda neskončila v odpadcích? Jednoduše ji nandejte do sklenic a zavařte.

Nakládaná cuketa

Cuketa patří mezi nejzdravější druhy zeleniny. Je bohatá na celou řadu vitamínů a minerálů, díky čemuž příznivě působí na lidské zdraví a posiluje obranyschopnost organismu. Byla by proto obrovská škoda si ji dopřávat jen během léta, kdy jí má každý zahrádkář plné záhony. Není tedy nic jednoduššího než cukety zavařit. Nakládaná cuketa chutná skvěle, perfektně se hodí k nejrůznějším masitým pokrmům a také třeba do salátů. Úžasná je ale i jen tak coby zdravá svačinka.

Nakládaná cuketa je skvělá. Chutná božsky a vydrží měsíce.

Nejdřív cuketu orestujte

Zhruba na 2 středně velké sklenice budete potřebovat 2 kilogramy cukety. Tu očistěte a oloupejte. Následně ji nožem nakrájejte na velmi tenké plátky, případně ji můžete také nakrájet s pomocí škrabky. Cuketu osolte a nechte ji chvíli odpočívat, aby se vypotila. Poté na pánvi rozpalte zhruba 2 lžíce olivového oleje a na něm orestujte cuketové plátky. Ještě předtím, než je dáte do pánve, je silně zmáčkněte, abyste z nich vymačkali vodu. Do pánve k cuketě přidejte 10 nasekaných stroužků česneku a také 100 gramů najemno nakrájené červené papriky. Restujte společně asi 5 minut.

Cuketu nakrájejte na velmi tenké plátky. Třeba škrabkou.

Plnění sklenic

Pánev s cuketou odstavte ze sporáku. Vmíchejte do zeleniny 1 polévkovou lžíci jablečného octa a 1 lžičku soli. Pak už jen stačí naplnit zavařovací sklenice. Ve sklenicích cuketu zalijte ještě horkou vodou, jejíž hladina by měla ve výsledku sahat takřka k okraji sklenice. Pak nádoby uzavřete a vložte je do hrnce, jehož dno jste vystlali utěrkou. Do hrnce nalijte vodu, přiveďte ji k varu a pod pokličkou cuketu zavařujte 30 minut. Po uplynutí času sklenice opatrně vyjměte a otočte je dnem vzhůru. Až obsah sklenic vychladne, můžete je otočit zpátky dnem dolů a uložit na chladné a tmavé místo. Takto zavařené cukety vydrží zhruba 6 měsíců.

