Chladné dny jsou za dveřmi a je docela možné, že ne všechna rajčata, která jsou stále ještě na keřích, stihnou dozrát. Co dělat s těmi zelenými? Ani ta nemusí přijít na zmar, když si z nich připravíte lahůdku podle vynikajícího italského receptu. Navíc takto vydrží opravdu dlouho.

Na mnoha místech se již psalo o škodlivosti konzumace zelených rajčat. Jak je to tedy doopravdy? Upřímně řečeno, nemají v tom prozatím tak docela jasno ani odborníci.

Nicméně pravdou zůstává, že obsah glykoalkaloidů, které jsou rajčatům často vyčítány, není podle nich nijak výrazně vyšší, než v některých dalších druzích zeleniny. O tomatinu už by bylo patrně možné vést dlouhé diskuse, ale pokud se nestanou zelená rajčata základem našeho jídelníčku, můžeme být klidní.

Jak na italská nakládaná rajčata? Podívejte se na video od Vincenzo's Plate na youtube:

Pravá italská specialita

Italové jistě dobře vědí, co dělají, když právě ze zelených rajčat připravují jednu ze svých nejzajímavějších specialit. Jedinečné chuti a struktury, kterou nakládaná nezralá rajčata představují, s klasicky zralými plody dosáhnout nelze. A tak se můžeme po jejich vzoru pustit do práce a spotřebovat i veškerý zelený zbytek, který na zahradě sklidíme. Jak na to?

Co budete potřebovat?

Není to nic složitého. Základní recept obsahuje vlastně jen pár položek, mezi kterými samozřejmě vládnou zmiňovaná rajčata. Na jeden jejich kilogram budeme potřebovat dále 250 ml octa, 400 ml cukru, tyčinku skořice, lžičku muškátu, 10 celých hřebíčků a 10 kuliček černého pepře. Pak už jen zhruba hodinu času.

Zelená rajčata nemusíte vyhazovat.

Postupujte pečlivě

Na přípravu nakládaných rajčat vybereme podobně velké kusy, aby měly všechny po otevření sklenice stejnou konzistenci a pevnost. Každé rajče důkladně omyjeme a zkontrolujeme, zda je bez vady a můžeme jej s klidem dále zpracovávat pro dlouhodobé uchovávání. Jakmile bude hotovo, pustíme se do další části přípravy. Nyní se přesuneme ke sporáku.

Základem nálevu je ocet

Do většího hrnce nalijte ocet a přidejte do něj všechno připravené koření. Jakmile tekutinu přivedete k varu, nechte ji na sporáku přibližně deset minut, aby se do octa vyvařila chuť koření. Pak vše přeceďte, ocet vraťte do hrnce a vložte do něj rajčata, která jste předem na několika místech propíchli vidličkou. Bude stačit, když se povaří přibližně čtvrt hodiny, po této době by již měly zelené plody mírně změknout.

Sklenice musí být dokonale čisté

V době, kdy se bude vše vařit, si můžete připravit dokonale vymyté a vyvařené zavařovací sklenice, do kterých po určené době rajčata přendáme a vše přelijeme octovým nálevem. Ještě horký obsah okamžitě dobře zavíčkujeme, otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Kdo by chtěl mít jistotu, že se opravdu všechna víčka “chytnou”, může na pár minut použít ještě zavařovací hrnec. Není to ale nezbytně nutné.

Zkusíte vlastní variantu?

Zmiňované základní koření ve směsi na přípravu této lahůdky chybět nesmí, můžeme jej ale doplnit dalším podle svého výběru a chuti. Určitě neuškodí například bobkový list, nové koření nebo snad hořčičné semínko.

Stejně tak se ve sklenici spolu se zelenými rajčaty mohou objevit i kousky další zeleniny jako jsou papriky, okurky nebo cibule. Vytvoříte si tak vynikající směs vhodnou jako přílohu například ke grilovaným pokrmům. Pustíte se do toho?

