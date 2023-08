Nacpěte rajčata s cibulí do sklenic: Zapomenutý recept předků na zavařování

Máte přebytek rajčat ze zahrádky? Nebo jste sehnali tuhle zeleninu za dobrou cenu? Kousky, které nesníte, zavařte společně s cibulí do sklenic. V zimě vám přijdou vhod!

V létě si můžete užívat zeleninu a ovoce, co hrdlo ráčí. Ale jakmile udeří chladnější měsíce, nabídka plodů se zúží a ceny porostou. Proto neváhejte a všechny svoje přebytky zavařte do zásoby. A nebudete litovat! Podle vědců jsou rajčata extrémně zdravá zelenina se spoustou důležitých vitaminů (A, B, E, K a C) a minerálů (například obsahují hořčík, měď, jód nebo draslík). Pokud si je budete dopřávat častěji, podpoříte tím činnost ledvin a detoxikaci těla. Výzkumy navíc prokázaly, že jedlíci rajčat mají lepší zrak, dobrou imunitu, jsou odolnější vůči infekcím. A to už je důvod si tyhle plody zamilovat.

Na videu najdete další 3 možnosti, jak rajčata zavařit:

Jste „srdcař“? Jezte víc rajčat…

Podle kardiologů jsou rajčata zeleninou číslo jedna i pro lidi trpící nemocemi srdce a krevního oběhu. Obsahují červené barvivo lutein, které snižuje ukládání tukových usazenin v cévách a tím pádem zabraňuje i arterioskleróze (tuhnutí tepen).

Pokud tedy máte geneticky dané riziko infarktu, měli byste si dopřát pořádný rajčatový nášup. Stejné doporučení platí i pro „cévaře“, majitele křečových žil a všechny, kteří prodělali mrtvici. Rajčata váš problém sice nevyřeší, ale pomohou obtíže zmírnit nebo oddálit.

Na zavařování se hodí jakákoliv rajčata. Zdroj: Profimedia

Rajčata s cibulí

Nejlepší je samozřejmě jíst čerstvá rajčata. Ale ani nakládaná s cibulí, nejsou úplně k zahození. Jsou chutná, šťavnatá a vydrží vám ve špajzce dlouhé měsíce. Jak si je připravíte?

Sedm rajčat nakrájejte na kolečka. Totéž proveďte i se sedmi cibulemi, které jste předtím oloupali. A pak je na řadě vrstvení! Dno čistých zavařovacích sklenic vyložte několika kolečky cibule. Na ně pak dejte pár kousků rajčat. A pak už střídejte rajčatovou a cibulovou vrstvu, dokud se sklenice nezaplní. Máte hotovo?

Krájení rajčat je součástí příprav na zavařování. Zdroj: Profimedia

Příprava láku a finále

Do hrnce nalijte 500 ml vody, kterou jste smíchali s 1 lžící cukru a 1 lžící soli. Přidejte 16 kuliček pepře, 8 kuliček nového koření, 2 bobkové listy, 1 lžičku octa a 1 lžičku oleje. Směs vařte 3 – 5 minut. Hotový lák nalijte do sklenic a pak jednu po druhé zavíčkujte.

Zavařovačky umístěte do hrnce s vodou a vařte 10 minut. Nakonec je vyjměte, osušte a uložte dnem vzhůru. Takto je nechte odležet přes noc. Druhý den už můžete zavařeniny uskladnit na suché, tmavé a chladné místo. Stanou se skvělým základem pro saláty, lečo, zapékané pokrmy nebo omáčku k těstovinám.

