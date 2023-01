Toto je zapomenutý zdravotní zázrak: Nakládejte citrony jako naše babičky

Nakládané citrony jsou skvělým doplňkem jak mnoha jídel, tak i drinků nebo čajů. Mimo to mají blahodárné účinky na naše zdraví, které jen tak v běžném jídle nenajdete. Postup je snadný a výsledek úžasný! Vyzkoušejte to také.

Citrony jsou bohaté především na vitaminy C, D, E a B a minerály, kterými jsou sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor, železo, měď, zinek a mangan. Obsahují rovněž další zdraví prospěšné látky a kyseliny. Některé se vyskytují v kůře, jiné zase v dužině. Abyste se o žádné z nich neochudili, naložte citrony do sklenice a po pár týdnech je můžete použít hned na několik způsobů!

Citrony v ochucené soli

Jak naložit citrony, můžete vidět v tomto video receptu:

Připravte si 6 až 8 citronů, kilo soli, semínka fenyklu a koriandru, jednu skořicovou kůru, pepř, tymián a bobkový list. Očištěné citrony rozřízněte podélně do kříže tak, aby stále držely pohromadě. Semínka spolu se skořicí a pepřem rozdrťte a smíchejte se solí, kterou následně plňte naříznuté citrony.

Nakládání do čisté sklenice

Připravené citrony vložte do sterilizované sklenice co nejvíce namačkané na sebe, aby mezi nimi nebyl skoro žádný prostor. Ten vám pomůže vyplnit také sůl, kterou nakonec vše zasypte až po okraj. Nezapomeňte dát do sklenice rovněž tymián a bobkový list. Sklenici pevně uzavřete a umístěte na tmavé a chladné místo. Každý den choďte sklenici obracet vzhůru nohama po dobu 2 až 3 týdnů, dokud se sůl zcela nerozpustí.

Podélně nakrojené citrony naplňte co nejvíce solí. Zdroj: Profimedia

Roztok využijte při vaření

Celý obsah sklenice můžete rozmixovat a používat jej jako marinádu na maso před grilováním, smažením, restováním i pečením. Samotný roztok se hodí jako salátová zálivka, do ochucení omáček nebo vypečených šťáv. Šťávu z citronů můžete přidávat také do čaje nebo si z ní udělat osvěžující limonádu.

Účinný pomocník proti nemocem

Naložené citrony jsou účinným lékem v boji proti chřipce nebo angíně. Mají rovněž skvělé antioxidační, detoxikační a protirakovinné účinky. Můžou vám zajistit prevenci proti vzniku ledvinových kamenů, zlepší trávení a vyrovná pH vnitřního prostředí organismu. Citron dále obsahuje cenné flavonoidy, které posilují a zpružňují žilní stěnu. Konzumací naloženého citronu zkrátka posílíte celý lidský organismus i imunitu.

Nakládané citrony jsou lahůdka, která je navíc velmi zdravá. Zdroj: Profimedia

Výrazný vliv na krev

Citron podle vědců dokáže pomoct lidem, kteří trpí chudokrevností, jelikož v kombinaci s rostlinnými zdroji železa napomáhá vstřebovat tento minerál ve střevě. Také brání vzniku krevních sraženin, a proto je velmi často doporučován při arterioskleróze, riziku trombózy, při edémech a pro zlepšení celkového oběhu krve.

