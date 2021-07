Nakládané houby: Pět nejlepších nálevů, každý je na něco jiného

Sezóna hub je v plném proudu. Zatím je to tedy region od regionu jinak, ale rostou! Nakládané houby, jak jsme doma říkali „kyselé houbičky“, byly jednou z mých nejoblíbenějších příloh. Maminka dělala úžasný nálev a ať se snažím jakkoli, sama jej neumím docílit. A proto, abyste měli více nápadů a inspirace, vám nabízíme pět nejlepších nálevů na nakládané houby.

Nakládané houbičky jsou delikátní pochutinou, jejíž příprava je velmi levná a pak se můžeme na houbičky těšit celou zimu. Je to trocha práce, ale ta za to jistě stojí, jako u každého zavařování. Kalorická hodnota hub je zanedbatelná, takže si je mohou dopřát na rozdíl od kompotů všichni. Tedy skoro všichni.

„Nakládané houby bych nedoporučila třeba malým dětem,“ říká lékařka Jana Sládková. „Mohou si je dopřát i lidé bojující s nadváhou, ale dětem do tří let bych je nedávala, protože jsou hůře stravitelné. Stejně tak bych je nedoporučila lidem s chorobami ledvin, žaludku, žlučníku a střev. Důležité je i to, že by houby měly být zkonzumovány do dvou let po zavaření.“

Nejlepší na zavařování jsou tvrdé, mladé, zdravé hlízy. Zdroj: Profimedia

Obecné zásady

Nejlepšími houbami na nakládání jsou hřiby, václavky, mladé žampiony, lišky, ryzce či nejrůznější mix hub.

A zde je několik rad:

Vybírejte jen malé, pevné, mladé a především nepoškozené plodnice, aby se z hub nestali „slimáci“

Houby pečlivě očistěte

Před zavařováním houby dejte do umělohmotného cedníku a propláchněte proudem vody

Mladé plodnice nechte vcelku, větší pokrájejte

Očištěné houby povařte asi 10 až 15 minut v osolené vodě, kam lze přidat trochu kyseliny citronové

Předvařené houby nechte okapat a volně nasypte do čistých sklenic

Je možné proložit zeleninou podle chuti, třeba blanšírovanou cibulí nakrájenou na půlkolečka Zalijte nálevem

Naplněné zavařovací sklenice uzavřete a sterilujte nejméně 30 minut při teplotě 100 °C

Zavařování hub patří ke světovým fenoménům. Jinak je mají rádi Rusové, jinak Italové. Zdroj: Profimedia

Nejlepší nálevy

S nálevem je to stejné, jako s každou oblíbenou pochutinou – někdo ho rád sladší, jiný kyselejší, někdo přidává chilli pro pikantnost; někdo má rád, když se nálev táhne, druhý zase preferuje vodový a kapající. Navíc každý druh hub si zaslouží jiný nálev. Jinak chutnají naložené václavky, jinak dubáky. Jiný nálev dělají v Rusku, jiný v Itálii.

A právě proto, že kolik chutí-tolik nálevů, inspirujte se. Vybrali jsme pro vás pět nejzajímavějších.

Recept Burian

Nálev: 220 ml octa (8%), 780 ml vody, 90 g cukru, 25 g soli.

Koření: 15 kuliček pepře, 20 kuliček nového koření, 1 kulička jalovce, 1 ks hřebíček, 1 ks bobkový list, 1,5 lžičky hořčičného semínka, 0,5 lžičky koriandru.

Vše 5 minut svaříme, necháme přes noc macerovat. Druhý den scedíme a můžeme i rozdělit koření do skleniček. Předvařené houby v mírně osolené vodě (25 g soli na litr vody a na špičku nože kyselina citronová) naplníme do 2/3 sklenic a sterilujeme při 100 stupních (sklenice 370 ml – 20 minut, větší 25 minut).

K zavařování se hodí hřiby, václavky, ryzce a mnoho dalších. Zdroj: Profimedia

Nejlepší nakládané houby s bylinkami

Očištěné houby 5 minut povaříme v hodně osolené vodě a necháme okapat. Svaříme nálev. A přímo do skleniček nandáme malý kousek bobkového listu, 1 kuličku nového koření, 5 kuliček pepře, špetičku tymiánu, 1 jalovec, 1/4 kávové lžičky hořčičných semínek a 5 kuliček koriandru. Pro ozdobu můžeme přidat kolečko mrkve či kroužky cibule. Naplníme houbami, zalijeme teplým nálevem a sterilujeme. Pro ty, kdo mají raději houby tvrdší, stačí jen 15 minut. Recept je z knížky Koření, houby, víno z roku 1988.

Houby se zeleninou

Ingredience: 0,25 l octa, 0,75 l vody, 20 g soli, 50 g cukru, 3 tablety diasponu, 4 tablety spolarinu, 1 bobkový list, 1 hřebíček, 5 kuliček nového koření, 15 kuliček pepře, 1,5 lžičky hořčičného semínka, 0,5 lžičky koriandru.

Smíchané suroviny povaříme 5 minut, přecedíme, koření rovnoměrně rozdělíme do sklenic.

Předvařené a okapané houby plníme spolu s čerstvou cibulí, mrkví, celerem, květákem, případně brokolicí, koprem nebo paprikou do tří čtvrtin výše sklenice. Musí být místo pro nálev. Do každé sklenice přidáme kousek feferonky. Uvařené, zcela ponořené ve vodě houby, sterilujeme 25 minut při teplotě 100 stupňů Celsia.

Václavky v bazalkovém octě

Nálev: 2,5 l vody, 0,5 l octa, 60 g soli, 300 g cukru, 10 kuliček nového koření a 6 bobkových listů. Svaříme, přidáme papriku a povaříme pět minut, stáhneme z ohně a přidáme cibuli. Necháme trochu vychladnout, pak přidáme povařené václavky.

Drobnější plodnice václavek omyjeme a povaříme pět minut. Ihned propláchneme okapané houby studenou vodou a plníme do skleniček. Zalijeme nálevem, navrch do skleničky přidáme půl lžičky bazalky. Sterilujeme varem po dobu 40 minut.

Zavařování hub je jednoduchou letní činností. Houby pak spotřebujte do dvou let. Zdroj: Profimedia

Nakládané houby po italsku

Ingredience: 1 kg čerstvých pevných mladších hříbků nebo holubinek, václavek či pravých ryzců, 3 l vody, 3 dcl bílého vinného octa, 30 g soli, 4 větvičky rozmarýnu, 2 větvičky tymiánu, nebo oregana, 6 hřebíčků, 6 bobkových listů, 10 bobulek jalovce, asi 1 l olivového oleje.

Houby očistíme a krátce opereme ve studené vodě. Vodu uvedeme do varu, přidáme 1/10 l kvalitního vinného octa, osolíme a okořeníme bobkovým listem, hřebíčkem, jalovcovými bobulemi, kuličkami černého pepře, větvičkami rozmarýnu, tymiánu nebo oregana.

Do vroucí vody ponoříme houby vcelku nebo podélně rozkrojené a vaříme 4 až 5 minut. Pak vše přes cedník slijeme. Povařené houby i s kořením propláchneme studenou vodou, necháme okapat a rozložíme na ubrousek na několik minut, aby trochu proschly.

Sterilizovanou suchou zavařovací sklenici naplníme do poloviny olivovým olejem. Houby vkládáme dovnitř a jemně je stlačujeme, tak aby nevznikly vzduchové bubliny. Olej doléváme tak, aby zbyly alespoň 2 cm prostoru mezi hladinou a víčkem. Poté zavíčkujeme. Takto naložené houby vydrží v chladu až půl roku. Z nich se připravují předkrmy i polévky, omáčky i houbová jídla. Chutnají jako z čerstvých hub.

Přejeme dobrou chuť!