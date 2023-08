3 nejlepší nálevy na nakládané houby podle mojí babičky. Chutnají fantasticky!

Měli jste to štěstí a našli jste po nedávných vydatných deštích v lesích houby? Možná jich letos moc nebude, tak si je uchovejte na zimu. Nejlepší jsou nakládané a záleží vždy na tom, jaký je nálev. Vyzkoušejte recepty, které jsou už lety prověřeny a používaly je už naše babičky!

Jestliže najdete houby, které si chcete uskladnit na zimu, naložte si je! Můžete je mlsat jen tak, nebo použít do různých pokrmů. Hodí se nejen pod maso a k zelenině, ale i do polévek. Klasikou je třeba tolik oblíbená kulajda. Jejich výsledná chuť je v tomto případě ovlivněná nejen správným výběrem hub, ale ze všeho nejvíce nálevem neboli lidově „lákem“.

Jak si udělat houby ve sladkokyselém nálevu? Podívejte se na toto video:

Nakládané houby jsou dokonalá delikatesa

Pokud je zrovna období, kdy příroda nabízí houby, byla by škoda situace nevyužít. A nakládané houby jsou oblíbenou pikantní pochutinou, která vás kromě příjemné procházky v lese a následného zpracování nic nestojí. Dokonce jsou vhodné jako dietní pokrm, protože jsou skoro bez kalorií. Jejich konzumaci by měli zvážit pouze jedinci s chorobami ledvin, žaludku, žlučníku a střev. Vždy byste je měli spotřebovat do dvou let po zavaření.

Nakládané houby jsou oblíbenou pikantní pochutinou a vždy záleží na kvalitním láku. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Které houby jsou na nakládání nejvhodnější?

Pokud budete houba nakládat, použijte vždy houby mladé, zdravé, pevné a tvrdé, které mají nepoškozené plodnice. Nejvhodnější jsou hříbky, směsi hřibovitých hub, křemenáče, kozáky, holubinky, václavky, lišky či ryzce. Abyste dosáhli kvalitního výsledku, držte se vždy pravidla, že je lepší neexperimentovat a držet se nejen ověřených postupů, ale především houby naložit do perfektního láku. Máme pro vás hned tři tipy, takže si můžete vybrat!

Není nad dobrý nálev

Přestože samotné nakládání hub není nijak složité, je dobré dát na rady zkušených, tedy v tomto případě i mykologů, kteří vědí o houbách mnoho detailů a potřebných informací. Dokonce mají mezi s sebou i soutěže v jejich zpracování. Mykologické společnosti dokonce pravidelně pořádají soutěže o nejchutnější naložené houby, a to v různých kategoriích. Zkuste některý ze třech vítězných.

Nejprve houby uvařte

Očištěné tvrdé houby vložte do většího hrnce a zalijte vodou, aby v ní plavaly. Zhruba na 1 l vody přidejte polévkovou lžíci soli, 15 zrnek pepře, 1 nové koření a větší bobkový list. Následně vařte asi tak 10 až 15 minut. Po uplynutí náležité doby houby nechte okapat na cedníku. Pak je nandejte do čistých zavařovacích sklenic, proložte kolečky cibule, mrkve, petržele a kořením, zalijte lákem a zavařte.

Klasický houbový nálev

Pokud budete zavařovat houby hřibovitého druhu, připravte nálev ze 4 dl octa a 6 dl vody,

jestliže máte směs hub lupenatých, vyrobte jej ze 3,3 dl o1 1cta a 6,6 dl vody. Na 1 l nálevu přidejte vždy 1 polévkovou lžíci soli, 6 až 8 tabletek umělého sladidla, ½ lžičky hořčičného semínka, 10 zrnek pepře a 20 zrnek koriandru. Nálev krátce svařte a pak nechte vychladnout.

Liišky jsou skvělé ve sladkokyselém nálevu. Zdroj: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock.com

Oblíbený nálev mykologů

Zhruba na 3,5 litru vody je potřeba přidat 120 g soli, 500 g cukru, pár kuliček celého pepře a nového koření, bobkový list a hořčičné semínko. Do tohoto množství dodejte 1 l octa, který zajistí tu správnou kyselost.

Recept vítěze soutěže

Můžete také vyzkoušet nálev jednoho z výherců mnoha soutěží. Mykolog Burian připravuje nálev z 220 ml 8 % octa, 780 ml vody, 90 g cukru a 25 g soli. Pak dodá ještě 15 kuliček pepře, 20 kuliček nového koření, 1 kuličku jalovce, 1 ks hřebíček, 1 bobkový list, 1,5 lžičky hořčičného semínka a 0,5 lžičky koriandru. Veškeré ingredience svaří po dobu 5 minut a nechá přes noc macerovat. Následný den lák scedí a zalije jím houby ve sklenicích, které posléze zavaří.

Rozhovor s Markétou Vlčkovou, lékařkou a členkou České mykologické společnosti, si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha přímo TADY:

