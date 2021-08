Nakládané houby: Pět nejlepších nálevů, každý je na něco jiného

Ne nadarmo se říká, že jsme národem houbařů. Houbařská sezóna je navíc v plném proudu, proto není divu, že většina z nás, co miluje tyto plodiny, nosí aktuálně z lesa plné košíky. Občas už ani nevíme, co s nimi. Přinášíme vám tedy tipy na několik nálevů, díky kterým si můžete houby zavařit na různé způsoby.

Smaženice, obalované houby, kulajda či bezmasý guláš. Už vám všechno tohle leze krkem? Pak si pojďte houby připravit na zimní sezónu, protože to se vám rozhodně po jejich chuti zasteskne. Ideální je houby zavařit. Existuje několik tipů nálevů, které chutnají různě, ale zároveň všechny skvěle. Pochutná si tak milovník slaného, sladkého, pikantního i kyselého. Stačí si jen vybrat!

Octový nálev na houby

Suroviny:

750 ml vody

250 ml octa

20 g soli

40-60 g pískového cukru

Postup:

Vodu se solí a cukrem uvedeme do varu, krátce povaříme a pak přilijeme ocet. Necháme přejít varem. Očištěné houby cca 2 minuty předvaříme. Naplníme sklenice, teplý nálev nalijeme na houby a sterilujeme. Ke sterilaci několika sklenic stačí běžný hrnec, do kterého vložíme starší utěrku, na ni sklenice urovnáme, zalijeme teplou vodou (2 cm do výše sklenic). Hrnec přiklopíme poklicí a zahříváme na potřebnou teplotu. Po uplynutí předepsané doby sklenice vyjmeme a obrátíme je dnem vzhůru. Necháme vychladnout. Uložíme je v chladnu a temnu, občas je zkontrolujeme.

Ideální je houby zavařit. Zdroj: Profimedia

Sladkokyselý nálev na houby

Suroviny:

300 ml vody

200 ml octa

10 g cukru

10 g soli

4 kuličky nového koření

4 kuličky celého pepře

3 ks bobkového listu

tymián

hořčičné semínko

7 g Labety

čerstvé houby

cibule

Postup:

Vodu, ocet, cukr, sůl, všechno koření a hořčičné semínko smíchejte, přiveďte k varu a za stálého míchání vařte asi 5 minut. Uvařený nálev nechte vychladnout. Očištěné a na kousky nakrájené houby 5 minut povařte v osolené vodě, přeceďte a nechte také vychladnout. Na dno zavařovací sklenice dejte na půlkolečka nakrájenou cibuli, vychladlé houby a zalijte nálevem. Sterilujte při 100 °C asi 30 minut.

Slaný nálev na houby

Suroviny:

1 l vody

15-20 g soli (2-3 lžičky)

houby

Postup:

Vodu se solí uvedeme do varu, krátce povaříme. Necháme přejít varem. Očištěné houby cca 2 minuty předvaříme. Naplníme sklenice, teplý nálev nalijeme na houby a sterilujeme. Ke sterilaci několika sklenic stačí běžný hrnec, do kterého vložíme starší utěrku, na ni sklenice urovnáme, zalijeme teplou vodou (2 cm do výše sklenic). Hrnec přiklopíme poklicí a zahříváme na potřebnou teplotu. Po uplynutí předepsané doby sklenice vyjmeme a obrátíme je dnem vzhůru. Necháme vychladnout. Uložíme je v chladnu a temnu, občas je zkontrolujeme.

Zavařování hub je jednoduchou letní činností. Houby pak spotřebujte do dvou let. Zdroj: Profimedia

Pikantní nálev na houby

Suroviny:

Deko

1,75 l vody

1/2 l octa

120 g cukru

15 tablet cukerinu

5 cibulí

10 feferonek

Postup:

Svaříme vodu, ocet, cukr a Deko – vaříme 5 minut, pak přidáme cukerin a odstavíme. Do každé sklenice dáme 2 plátky cibule a kousky feferonky, naplníme houbami a zalijeme lákem. Zavíčkujeme a sterilujeme 20 minut na 80 °C.

Univerzální nálev na houby

Suroviny:

0,8 litru vody

0,2 litru octa 8%

2 dkg soli

7 dkg cukru

1 list bobkového listu

1 hřebíček

půl lžičky hořčičného semene

1 kuličku nového koření

5 kuliček pepře

Postup:

Vše svaříme a necháme 24 hodin louhovat. Poté nálev scedíme, aby byl čistý bez koření a zalijeme jím očištěné malé houby.