Křupavé nakládané okurky: Fígl je v nálevu. Bleskové a vynikající

Vyrábíte si doma nakládané okurky, ale s výsledkem nejste moc spokojení? Možná děláte jednu zásadní chybu v nálevu! Poradíme vám, jak na lahodné nakládačky, které mají i dlouhou trvanlivost.

Podařila se vám letos úroda okurek? Uchovejte si je na zimu. Stačí je správně zavařit. Existuje mnoho receptů na nálev z octa, avšak vyzkoušeli jste už někdy zavařovat bez něj? Nejenže budete mít okurky krásně křupavé, ale také vám vydrží pár let a to i při běžné pokojové teplotě.

Recept na výtečné nakládačky

Vyzkoušejte zavařovat pomocí studené vody a několika běžných ingrediencí ze zahrady. Nemusíte se bát, že by byla příprava nějak složitá. Je to opravdu jednoduché! Na 2 kg okurek budete potřebovat 3 „deštníky" kopru, 1 lžičku hořčičných semen, 1 l vody, 100 g soli, 3 kuličky černého pepře, 5 listů černého rybízu, 1 červenou papriku, 1 list křenu a 4 stroužky česneku.

Nakládané okurky nejsou nijak složité na přípravu. Zdroj: Shutterstock

Nejdříve si řádně vyčistěte sklenice i s víky pomocí jedlé sody či horké lázně. Okurky důkladně omyjte od případných nečistot a nijak je neřezejte. Omyjte také kopr, červenou papriku, listy černého rybízu a křenu. Následně listy nakrájejte na menší kousky a vyskládejte jimi sklenice. Přidejte rovněž kopr, černý pepř, kuličky hořčice a nakrájený, oloupaný česnek. Zbytek sklenice vyplňte co nejvíce okurkami.

Nálev z vody, nikoliv z octa!

Litr vody nalijte do hrnce a zahřívejte na sporáku, dokud nebude vlažná. Poté osolte a do úplného rozpuštění míchejte. Vzniklý lák nalijte do sklenic s okurkami. Pro zaručený výsledek nasypte nakonec do sklenic ještě hořčičná semínka. Sklenice uzavřete víčky a nechte 5 dní kvasit na teplém místě. Díky kvašení se okurky pokryjí bílou vrstvou, která lák vyčistí. Z tohoto důvodu dvakrát nebo třikrát okurky propláchněte. Naplňte znovu převařenou vodou se solí a řádně uzavřete.

Můžete si na kurkách pochutnávat již za měsíc, nebo také klidně až za 3 roky! Zdroj: Shutterstock

Touha po octu?

Pokud chcete mít nálev sladkokyselý a nechcete se tak vzdávat octa, máme pro vás ještě jeden typ receptu, po kterém budete mít okurky adekvátně křupavé. Na nálev budete potřebovat 1 l vody, 300 ml kvasného lihového octa, 80 g cukru a 30 g soli. Přiveďte k varu vodu se solí a s cukrem. Přidejte ocet a stále horký nálev rozlijte do sklenic s okurkami. Jestliže vám vyhovuje raději video návod, pak se na něj můžete podívat a inspirovat se podobnou variantou.

Uzavřete sklenice a dejte je zavařovat třeba do trouby, kde nemusíte hlídat teplotu. Při teplotě 50 °C vložte sklenice s okurkami na pekáči s trochou vody. Přidejte teplotu na 85 °C a 55 minut nechte hřát.

Abyste měli okurky křupavé, je velmi důležité, abyste sklenice po zahřátí co nejdříve schladili. Ještě horké sklenice dejte tudíž do dřezu s trochou horké vody. Postupně přidávejte studenou vodu, ale nestříkejte ji přímo na sklenice. Mohlo by se stát, že by popraskaly.

