Nejlepší nakládané papriky: Poctivý recept našich babiček zůstane nepřekonán

Podařilo se vám vypěstovat tolik paprik jako nikdy? Nebo máte možnost koupit místní papriky levně a nechcete ji propásnout? Papriky se dají zpracovat všelijak. Mezi nejklasičtější a oblíbené nálevy patří ten sladkokyselý, který se používá v různých obměnách při nakládání zeleniny nebo hub.

Různé druhy paprik a variace chutí

Než se vrhnete na přípravu samotnou, raději vymyslete, jakou papriku budete nakládat a co vlastně od ní očekáváte. Červená paprika nakrájená na proužky je klasickou ozdobou nejen chlebíčků či štědrovečerního salátu. Právě tento druh paprik je nakládaný ve sladkokyselém nálevu s troškou oleje. Paprika je však vynikající také plněná kysaným zelím, docela jinačí jsou pálivé feferonky a kozí rohy, čas a práci vám ušetří sterilizované lečo. Sáhněte po receptu, který máte doma nejraději. Nemá smysl, zavařovat kila, byť levných paprik, které doma nikdo nebude jíst. Vyberte recept a způsob, který máte nejraději, třeba ten s olejem. Připadne vám příliš obyčejný? Experimentujte. Zkuste jednu sklenici paprik třeba s česnekem a tymiánem.

Chcete naložit papriky? Vyzkoušejte třeba recept s olejem. Je to česká klasika. Zdroj: Profimedia

Nakládané papriky s olejem

Na přípravě nakládaných paprik v nálevu s olejem je kouzelné to, jak jednoduchá je příprava. Na samotný nálev budete potřebovat jen 4 litry vody s 1 litrem octa, ve kterých povaříte do rozpuštění 350 g cukru a 100 g soli. I když typický nálev na papriky obsahuje i olej, ten se přidává po dvou lžičkách až na závěr do každé sklenice zvlášť. Nálev si připravte dopředu, ať se vám dobře pracuje.

K nakládaným paprikám patří také koření, které je možné dávat do každé sklenice zvlášť, stejně tak můžete papriku volně proložit několika prstýnky cibule. Nejen že dodají paprikám skvělou chuť, ale zároveň taková paprika i moc pěkně vypadá. A co si budeme vykládat! Jí se i očima.

K nakládané paprice prostě cibule patří. Zdroj: Profimedia

Proto si nachystejte několik cibulí rozdrobených na proužky či prstýnky a také balíček celého pepře, nového koření a bobkového listu. Do každé sklenice patří 6 kuliček pepře, kousek bobkového listu a asi 3 kuličky nového koření, cibule podle chuti. Koření a cibuli si nachystejte na stůl nebo kuchyňskou linku, ať se vám dobře se všemi ingrediencemi pracuje.

Před samotným zavařování si nachystejte čisté sklenice s víčky, a hlavně to nejdůležitější a tím je samotná paprika. Tu je nutné umýt, očistit a nakrájet na proužky, čtvrtky nebo půlky, podle vašich představ.

Začněte tím, že do sklenice navrstvíte papriky s kousky cibule. Do každé sklenice pak přidejte koření a zalijte obsah připraveným nálevem, ale ne až po okraj.

Jako poslední je na řadě olej. Do sklenice dejte vždy dvě lžíce oleje, otřete dobře okraj a uzavřete víčkem.

Takto připravené sklenice je nutné ještě zavařit 15 minut při 80 až 90 °C.