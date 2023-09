Kysané zelí: Moje babička používala geniální trik se solí, aby se nekazilo

Kysané zelí není problém sehnat v jakémkoliv supermarketu, pravdou ale je, že tomu doma vyrobenému se pochopitelně ten z obchodu nikdy nevyrovná. Domácí výroba kysaného zelí není nijak složitá, spousta lidí se však potýká s tím, že se zelí poměrně brzy kazí. Tomu lze ale snadno předejít.

Kysané zelí je naprostým pokladem. Úžasně chutná a je plné zdraví prospěšných látek, které tělo ocení hlavně na podzim a v zimě. I proto se ostatně vyplatí si zelí připravit s předstihem a pak už si jen po dobu několika měsíců užívat jeho chuti a hlavně blahodárných účinků. Spousta lidí už někdy doma kysané zelí zkoušela připravit, mnozí z nich se ale potýkali s tím, že se zelí začalo brzy kazit. Na to ale měly naše babičky geniální trik.

Jak správně naložit zelí a zajistit mu skvělou chuť ve videu prozrazuje šéfkuchař Roman Paulus ve videu:

Pořádně prosolit

Naložit zelí není nijak složíte. V podstatě jde o nesmírně snadný proces, během kterého je ale třeba dávat pozor na několik věcí. V první řadě je třeba říct, že je nutné pracovat jen s dokonale čistým náčiním. Jedině tak si pojistíte, že se do zelí nedostanou žádné bakterie, kvůli kterým by později začalo plesnivět. Dále je nutné zelí zbavit vzduchu, aby správně kvasilo.

Ještě předtím, než ho zalijete solným roztokem, ho proto dobře vymačkejte. Díky tomu se z něj uvolní jak šťáva, tak také vzduch. Zelí vždy dostatečně prosolte. Jinak bude jeho chuť nevýrazná a nebude nijak zvlášť dobré. Na 10 kilogramů zelí byste měli použít zhruba 100-150 gramů soli. Nezapomeňte také na kmín a případně nakrájenou cibuli a jablka, které mu dodají skvělou chuť.

Správná teplota

A důležitá je rovněž teplota. V prvních 2 týdnech udržujeme zelí v místnosti s teplotou kolem 22 stupňů Celsia. Díky tomu bude správně nastartován proces kvašení. Po dvou týdnech ho můžete přemístit například do sklepa, kde se drží teplota zhruba kolem 13 stupňů Celsia. Tam jej nechte asi 5 týdnů. Následně je zelí připraveno ke konzumaci.

Zelí je nejdříve třeba dostatečně vymačkat. Zdroj: Shutterstock

Pod hladinou

Nezřídka kdy se stává, že i přes dodržení nejrůznějších rad se zelí začne kazit a plesnivět. A spousta lidí si láme hlavu s tím, proč k tomuto nechtěnému jevu dochází. Odpověď je ale jednoduchá. Už naše babičky dobře věděly, že zelí musí být neustále v soudku pod vodní hladinou. Pokud tedy odeberete část zelí anebo si všimnete, že se část vody odpařila, vždy dbejte na to, aby bylo zelí ponořeno. Na doplnění tekutiny používejte výhradně vychladlý 2% solný roztok. Pak zelí opět můžete zatížit a zakrýt.

Zelí do nádoby dobře upěchujte. Pokud obsahuje méně vody, zalijte ho solným roztokem. Zdroj: profimedia.cz

Zdravotní zázrak

Kysané zelí by měl po celý rok konzumovat naprosto každý. Hlavně ale během podzimu a zimy, kdy tělu zpravidla chybí celá řada vitamínů, které umí úžasně doplnit. Nejvíce je v něm zastoupen vitamín C, který podporuje imunitu a chrání před nemocemi. I proto u sebe kdysi holandští námořníci plavící se do USA vozili dostatek kysaného zelí, které konzumovali, aby se chránili před kurdějemi.

Dále se v kysaném zelí nachází vitamíny A, K, B a z minerálů například železo. Je rovněž bohaté na vlákninu a úžasně podporuje zdraví střev. Obsahuje jen minimum cukrů a tuku, a tak jej do svého jídelníčku mohou bez obav zařadit i dietáři.

