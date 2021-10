Nakládání zelí: Víte, jak zabránit tomu, aby se při něm tvořila plíseň?

Také tak milujete kysané zelí? Není to jen výborná a chutná pochutina, je to dokonce skvělá vitamínová bomba plná prospěšných minerálů. A čas nakládání zelí právě nastal. Udělejte si svou domácí zásobu na zimu, nebudete litovat. A když dodržíte správný postup a neuděláte žádnou zbytečnou chybu, už nikdy nebudete chtít jiné.

Mít doma vlastnoručně vyrobené kysané zelí rozhodně stojí za to. Určitě se vyplatí najít si ten správný recept nebo vsadit na ověřený rodinný postup či rady od souseda. V případě, že budete nakládat poprvé, dejte na prověřené rady těch zkušených a nepodceňujte je. Klidně by se vám totiž mohlo stát, že se kysaného zelí ve výsledku nedočkáte a místo zdravé dobroty budete mít akorát tak odpad na kompost.

Kvalitu zelí nepodceňujte

Jestliže jste si vypěstovali vlastní zelí na zahrádce, máte určitě velkou výhodu. V případě, že patříte mezi ty, kteří si jej musí koupit, vyberte si vždy zelí tuzemské. Na dnešním trhu se často nabízí zelí polské či z jiných zahraničních proveniencí. U nás se pěstuje v lepší jakosti, je čerstvé a cenově vyjde výborně. Navíc vám požadované množství často nakrouhají přímo na míru dle potřeby a vše zabalí do igelitových pytlů, většinou po 10 kg. Jeho cena se momentálně pohybuje v rozmezí 10 až 16 Kč za kilogram.

Co budete potřebovat

Připravte si všechny potřebné ingredience: 15 kg zelí, 225 g soli, 2 malá balení kmínu a 0,5 kg cibule.

Na krouhání můžete využít nejen klasické kruhadlo, ale i kuchyňského robota. Zdroj: profimedia.cz

Postup přípravy

Jestliže nemáte předem nakrouhané zelí, tak nejprve odstraňte vrchní špinavé či poškozené listy a jednotlivé hlávky raději ještě opláchněte. Následně je pokrájejte na čtvrtky a vykrojte košťály. Pak se pusťte do samotného krouhání. Můžete využít nejen klasické kruhadlo, ale i kuchyňského robota. Poté nastrouhané zelí přesypte do připravené velké nádoby, skvěle se vám hodí napžíklad dobře vymytá dětská vanička. Přidejte sůl, kmín, cibuli nakrájenou na půlkolečka a vše opravdu pečlivě promíchejte.

Množství puštěné šťávy je podstatné

A nyní začíná ta nejzábavnější fáze, dá se říct „zlatý hřeb“ celého procesu, a to je šlapání. Stačí k tomu naprosto čisté a bosé nohy. Zelí se váhou těla rychleji prošlápne a pustí šťávu. Cílem šlapání je vytlačit ze zelí vzduch, protože zelí kvasí za nepřístupu vzduchu, což je podstata mléčného kvašení. Někdo šlape zelí jen tak zlehka, takže vznikne pouze minimum šťávy a pak je třeba dolévat navíc zbytečně vodu nebo to řeší jiným způsobem. Ale ideální je zelí sešlapat důkladně a dlouho až do okamžiku, kdy z něj bude zelná šťáva doslova pěnit a prýštit. Šťáva je u zelí totiž velmi důležitá.

Nedávejte zelí do sudu až zcela nahoru

Připravenou zelnou směs následně vkládejte do kameninového sudu a každou vrstvu dobře upěchujte buď vlastní pěstí, nebo dřevěnou palicí. Jen si dejte pozor na tradiční chybu, která by se vám nemusela vyplatit. Zelí bude mít během kvašení tendenci jít nahoru, a tak by se vám mohla část zelí i se šťávou snadno vyvalit ze soudku. Proto nechte v zeláku kousek místa volného a nenaplňujte ho až zcela nahoru.

Přebytečnou šťávu odlijte, ale zachovejte si ji

Jakmile máte soudek naplněný, přebytečnou šťávu si uchovejte například v lednici. Počítat musíte s tím, že se bude voda časem postupně odpařovat, a vy ji pak jednoduše pouze dolijete. Povrch připraveného zelí přikryjte vyvařeným kouskem plátna, položte na něj pečlivě omyté a spařené prkénko nebo talířek a na závěr nahoru dejte těžký a čistý placatým kámen, který bude sloužit jako zátěž.

Průběžně svůj naplněný soudek se zelím kontrolujte, zelí by mělo být stále ponořené a zatížené. Zdroj: profimedia.cz

Pozor na nebezpečné plísně

Veškeré úsilí máte za sebou, ale čeká vás jedna z nejdůležitějších věcí. Po zatížení zelí musí být šťáva chráněna. Proto zakryjte soudek dobře přiléhajícím ochranným víkem, vaše zelí tak bude skvěle chráněno před nebezpečnými plísněmi a jinými potížemi.

Nezapomeňte na pravidelnou kontrolu

Průběžně svůj naplněný soudek se zelím kontrolujte, zelí by mělo být stále ponořené ve vodě a zatížené. Když tomu tak není, mohla by vám začít horní vrstva zelí na vzduchu nad hladinou hnít a plesnivět, a to by byla obrovská škoda, když jste vynaložili tolik úsilí! Věříme, že se dočkáte skvělé a zdravé pochoutky, která stojí za to!

Zdroje: www.vareni.cz, www.skrblik.cz, www.abecedazahrady.dama.cz