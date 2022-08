Nejlepší nakládaný hermelín: Klasiku s bobkovým listem a cibulí nic nepřekoná

Nakládaný hermelín je oblíbenou českou chuťovkou, které občas nejde odolat. A ze všeho nejlepší je k pivu! Připravte si tuto báječnou pochutinu doma. Jistě se hodí buď jako rychlá večeře, anebo pro nečekanou návštěvu k pohoštění. Nezapomeňte ji však dochutit správnými ingrediencemi, aby měla ten správný šmak! Jednou z nich je právě bobkový list.

Nakládaný hermelín většinou najdete jako předkrm na menu každé pivní restaurace. Je to prostě klasika, která se k orosenému půllitru piva prostě hodí. Když si tento sýr naložíte sami doma, můžete mít i zajímavý jedlý dárek, který každého potěší. Důležité je naložit ho správně a umět tuto populární lahůdku dokonale dochutit. Pak si na něm totiž pochutná každý gurmán.

Nepodceňte přípravu

Pokud chcete, aby byl váš nakládaný hermelín dokonalý, nepůjde to bez dokonale čistých skleniček, do nichž budete sýr nakládat. Vždy byste měli použít suché skleněné nádoby, které není od věci předem sterilizovat. Díky tomu vám naložená pochoutka vydrží déle a v žádném případě se nebude kazit. A určitě z vlastní zkušenosti víte, že čím déle je hermelín naložený, tím je vláčnější a chutnější.

Hermelín naložte do menších nádob, abyste ho mohli jíst postupně. Zdroj: Autor josefkubes / Shutterstock.com

Základem je správná volba sýru

Bez výběru správného sýra by to nešlo. Vždy vsaďte na kvalitní sýr s lehce slanou chutí a plísní po celém povrchu. Ze všeho nejlepší je klasický hermelín, ale můžete použít i camembert. U tohoto druhu sýrů vždy platí, že čím je starší, tím je uvnitř vláčnější a krémovitější. Nedostatečně vyzrálé sýry jsou uvnitř tvarohovité, což samozřejmě nevadí, ale vhodnější jsou spíše ke smažení. Pokud je již sýr trochu přezrálý, bude po naložení dříve uleželý, někoho však může odradit jeho silná specifická „vůně“, která každému nevoní. Způsobeno je to plísní, díky níž se rozkládá bílkovina.

Dochucení je o vašem apetitu

K dochucení nakládaného hermelínu použijte vše, co lahodí vašemu jazyku. Některé ingredience jsou však nepostradatelné, a k těm dozajista patří bobkový list a cibule. Jejich aroma a vůně dodá hermelínu ten správný říz. V případě, že máte rádi pikantní jídla, přidejte chilli papričky a kuličky černého pepře. Velmi příjemné aroma dodá i nové koření nebo kopr, česnek a rozmarýn. Někdo má dokonce rád, když jsou v nakládaném hermelínu plátky kapie nebo kozí rohy.

Do jakého oleje nakládat?

Podstatný je i správný výběr kvalitního oleje, který ovlivní výslednou chuť této dobroty. Nejčastěji se používá slunečnicový olej, ale ten, kdo má rád zelené olivové oleje, přiblíží se chuti středomořských nakládaných sýrů. Důležité je, aby byly všechny kousky sýra naprosto potopené v oleji, protože kdyby k sýru pronikal vzduch, mohl by se kazit.

Máme pro vás i jednu vychytávku. Jakmile dojíte celou skleničku sýra, zbylý olej můžete použít k naložení další várky. Bude nasáklý nejen chutí sýra, ale i ostatními ingrediencemi.

Hermelín se perfektně rozleží díky oleji a koření. Zdroj: Autor: Lucie Rezna / Shutterstock.com

Nejlepší nakládaný hermelín

Hermelín můžete rozříznout buď podélně, nebo na špalíčky či na kostky, je to jen na vás, jakou formu si zvolíte. Nakrájejte si cibuli na měsíčky, popřípadě i česnek. V případě, že budete k hermelínu přidávat i papriky, pokrájejte je také na menší kousky.

Následně můžete do čistých sklenic klást vždy vrstvu cibule se zvoleným kořením a na ni kousky hermelínu a zeleniny. Takto pokračujte až do úplného naplnění, zhruba tak 1,5 cm pod horní okraj sklenice. V tento moment nezbývá, než obsah zalít zvoleným olejem a uzavřít víčkem. Poté uložte naložený hermelín do ledničky a nechte minimálně 3 až 5 dní uležet.

Zdroje: www.igurmet.cz, www.fresh.iprima.cz, www.ceskatelevize.cz