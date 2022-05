Nákyp ze starého chleba: Šetřílkovská dobrůtka našich babiček

Znáte a děláte nákyp ze starého chleba? Tento recept patří do šuplíku ke všem pokrmům „z jednoho hrnce" i „co dům dal“. Nákyp zasytí, a navíc zpracujete i kousky chleba, který už není nejčerstvější. Vyzkoušejte různé varianty. Nákyp z chleba si určitě najde místo i ve vaší kuchyni.

Zdroje: www.vareni.cz, kucharka.cbmonitor.cz

Chlebový nákyp mnoha tváří

Chlebový nákyp je prostě jedním z receptů, který se hodí mít po ruce, když spěcháte a chleba už začíná být zvadlý. Prostě to chce něčím vylepšit a chlebový nákyp je ideálním pokrmem, ve kterém zpracujete zbytky všeho druhu i čerstvou zeleninu ze zahrady. Můžete jej do nekonečna obměňovat a najít kombinace a chutě, které jsou vám nejmilejší.

Prostý a chutný chlebový nákyp

Je to vlastně taková slaná žemlovka a dáte si do ní všechno, co máte rádi. Jako pejsek a kočička, když vařili dort, jen to nepřepískněte a zbytečně recept nekomplikujte. Nákyp se peče v troubě na 180 °C zhruba 45 minut. Celý trik spočívá v tom, že k vejcím rozšlehaným v mléce a smetaně přidáte chléb a další suroviny a směs následně upečete. V troubě zapečený nákyp bude skoro jako slaný koláč, který můžete jíst teplý i studený. Může to být zeleninové překvapení, anebo masová lahůdka, to už zaleží na vás.

Upotřebte starší chleba a pochutnejte si na nákypu. Zdroj: Profimedia

Recept na chlebový nákyp

Inspirujte se chlebovým nákypem s brokolicí, slaninou a parmezánem. Uvidíte, že to je jednoduché jídlo, které můžete obměňovat, jak vás napadne, a použít všechny dobroty, které máte doma nebo na zahradě.

Na recept si připravte tyto suroviny:

olivový olej

2 stroužky nasekaného česneku

brokolici uvařenou a rozdělenou na růžičky

6 vajec

1 hrnek mléka

1 kelímek smetany ke šlehání

6 krajíců chleba

100 g parmezánu

100 g slaniny

sůl, pepř, špetku čili, čerstvé bylinky podle chuti

Nezapomeňte přidat bylinky nebo koření. Zdroj: shutterstock.com

Jak připravit chlebový nákyp?

Rozehřejte troubu na 180 °C a připravte si vymazanou formu. Na lžíci oleje mírně osmahněte česnek s troškou čili, přidejte uvařené růžičky brokolice, zakápněte troškou vody a pod poklicí nechejte jen 5 minut podusit.

Do větší misky rozklepněte vajíčka, přidejte mléko, smetanu i koření, případně bylinky a vidličkou dobře rozmíchejte. Přidejte kousky chleba, brokolici s česnekem, nahrubo nastrouhaný nebo nakrájený sýr i slaninu. Směs promíchejte a přelijte celý obsah do formy. Pečte, dokud nákyp nezezlátne, zhruba 40 až 50 minut.