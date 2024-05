Chcete vždy servírovat dokonale křehké a šťavnaté maso? Naprosto vynikající je naložené v láku od okurek.

Hledáte způsob, jak s jistotou docílit dokonale měkkého plátku masa? Máme pro vás tip, který vám tento výsledek zaručí. Naložte maso do láku od okurek! Jedná se o jednoduchou a efektivní metodu, kterou často využívají i ostřílení šéfkuchaři.

Chcete znát nejlepší techniku marinování? Podívejte se na YouTube video na kanálu Chutný TV:

Lák od okurek

Nakládané okurky jsou v české kuchyni velmi oblíbenou a často používanou pochoutkou. Pokud vám z nich zbude lák, určitě se ho nezbavujte. Někdo ho miluje jako skvělý „vyprošťovák“ po prohýřené noci s alkoholem, jiný ho přidává například do bramborového salátu, anebo lze použít jako doplněk salátové zálivky. Využití láku je pestré, a tak ho neváhejte využít i jako úžasnou marinádu na maso.

Využití láku je pestré, a tak ho neváhejte využít i jako úžasnou marinádu na maso.

Co budete potřebovat

Nejprve si přichytejte veškeré ingredience. K přípravě tohoto receptu budete potřebovat zhruba 6 plátků masa. Vhodné je vepřové, nejlépe kýta, anebo kuřecí prsa. Dále využijete 100 ml nálevu z okurek, 50 g hořčice, sůl, pepř a sladkou papriku. K pečení masa si nachystejte ještě 100 g zakysané smetany nebo majonézy, 10 g tvrdého sýra, 150 g nakládaných okurek a 3 rajčata.

Naložené maso v láku od okurek

Začněte tím, že maso pečlivě omyjete a nakrájíte na silnější plátky. Jejich povrch nařízněte šikmými řezy jako šachovnici a pak je vložte do uzavíratelného plastového sáčku. Následně přilijte nálev z okurek, přidejte hořčici a připravené koření. Jakmile sáček uzavřete, promíchejte směs uvnitř protřepáním a uložte ho do lednice. Maso nechte marinovat do následného dne.

Fintu s lákem používají i ostřílení šéfkuchaři.

Na řadu přichází pečení

Následný den vyjměte maso z marinády a rozložte ho na plech. Každý plátek potřete zakysanou smetanou nebo majonézou a přidejte i pokrájené kyselé okurky, rajčata, a nakonec i nastrouhaný sýr. Pak vložte pekáč s masem do předem vyhřáté trouby na 180 °C na dobu asi 35 minut. Pokud chcete k masu i přílohu, můžete do pekáče před pečením přidat brambory nebo další zeleninu.

Co vše lze v láku marinovat

V láku od okurek nemusíte marinovat jen maso. Naložit můžete i měkké a tvrdé sýry, které získají zajímavou příchuť i aroma. Zajímavou lahůdkou jsou i naložená vejce uvařená natvrdo.

Zdroje: www.irecept.cz, www.varimedobroty.cz, www.bydlimekvalitne.cz