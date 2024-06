Kopr je jednou z nejoblíbenějších bylinek v české kuchyni, a to nejen pro svou unikátní chuť, ale také pro své léčivé účinky. Bohužel, čerstvý kopr má tendenci rychle ztrácet svou svěžest a vůni. Pokud jste někdy přemýšleli, jak zachovat jeho čerstvost co nejdéle, máme pro vás skvělý tip.

Nakládání kopru do soli je velmi jednoduchý proces, který zvládne každý. Potřebujete pouze čerstvý kopr, sůl a čistou sklenici s víčkem. Prvním krokem je důkladné omytí a osušení kopru. Je důležité, aby byl kopr úplně suchý, protože vlhkost by mohla způsobit, že by se kopr začal kazit.

Poté kopr jemně nasekáte nebo nastříháte nůžkami na menší kousky. Následně připravíte sklenici a nasypete na dno tenkou vrstvu soli. Na tuto vrstvu položíte část nasekaného kopru a zasypete další vrstvou soli. Tento postup opakujete, dokud není sklenice plná nebo dokud máte dostatek kopru.

Sklenice s naloženým koprem by měla být vždy dobře uzavřená a uchovávána na chladném a tmavém místě. Sůl, kterou používáte k nakládání, by měla být kvalitní a bez přísad jako je jód nebo jiné chemikálie, které by mohly ovlivnit chuť a konzistenci kopru.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Toward Garden – Jak pěstovat kopr

Zdroj: Youtube

Tento způsob konzervace kopru má několik výhod. Za prvé, sůl působí jako přírodní konzervant, který zabraňuje růstu bakterií a plísní. Díky tomu může kopr zůstat čerstvý po několik měsíců.

Za druhé, nakládaný kopr si zachovává svou chuť a aroma, což je ideální pro použití v různých receptech. A konečně, sůl také pomáhá extrahovat esenciální oleje z kopru, což může zvýšit jeho chuťové vlastnosti.

Použití naloženého kopru je velmi jednoduché. Při vaření stačí odebrat potřebné množství kopru a opláchnout ho pod tekoucí vodou, aby se odstranila přebytečná sůl. Následně můžete kopr použít stejně jako čerstvý, například do polévek, omáček, salátů nebo marinád.

Díky tomu máte vždy po ruce čerstvý kopr, který dodá vašim pokrmům nezaměnitelnou chuť.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Použití naloženého kopru je velmi jednoduché. Při vaření stačí odebrat potřebné množství kopru a opláchnout ho pod tekoucí vodou, aby se odstranila přebytečná sůl.

Tento tradiční způsob konzervace kopru je nejen efektivní, ale také velmi praktický. Pokud máte zahrádku a pěstujete si vlastní kopr, můžete si být jisti, že ho máte vždy dostatek po celou zimu. Navíc je to skvělý způsob, jak snížit plýtvání potravinami a využít veškerý sklizený kopr.

Abychom si uvědomili význam tohoto postupu, je dobré připomenout, že kopr není jen obyčejná bylinka. Má řadu zdravotních benefitů, které byly známy již ve starověkých civilizacích. Kopr je bohatý na vitamíny A a C, vápník a železo.

Jeho konzumace může podpořit trávení, zlepšit kvalitu spánku, a dokonce působit protizánětlivě. Přidávání kopru do stravy může tedy přinést nejen chuťové, ale i zdravotní výhody.

Zdroj: toprecepty.cz