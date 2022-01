Nejlepší náplně do masových rolád: Rychlé, chutné, levné

Klasickou náplní do masové rolády je pro mnohé šunka, sýr a případně nějaká zelenina. Bezesporu chutná náplň se však po čase může stát poněkud všední a svou chutí už nikoho nepřekvapí. Zkuste během přípravy více experimentovat a vyšperkujte svou roládu k dokonalosti. Vsaďte třeba na houby, brokolici nebo slaninu.

Vymýšlet každý týden, co připravit k nedělnímu obědu, je leckdy skutečně vyčerpávající. Nápady často docházejí, a proto vsázíme na osvědčené recepty. Bohužel ale ani ty nejchutnější z nich nelze připravovat pořád, jinak by se jich brzy všichni přejedli a namísto ovací by se u stolu ozývalo jen: „Už zase?”. Jedním z velmi populárních pokrmů poslední doby jsou masové rolády s nejrůznějšími náplněmi. Díky své oblíbenosti se už dost možná nejednou masová roláda objevila i na vašem stole. V jejím případě není nutné bát se nějaké všednosti. Existuje takřka bezpočet náplní, které z ní vždy udělají zcela originální pokrm.

Masová roláda

Roládu můžete vytvořit jak z kuřecího, tak z hovězího, vepřového i krůtího masa, a to hned několika způsoby. Některé z nich jsou složitější, jiné zvládne i méně zkušený kuchař. Ve všech případech je nutné pracovat s velkým plátem masa. Můžete si tedy vykostit a rozřezat celé kuře či opatrně rozřezat vepřovou panenku nebo hovězí roštěnku. Pokud jste se právě vyděsili, nezoufejte. Prakticky stejného výsledku dosáhnete i s masem nakrájeným na plátky. Ty pak rozmístěte vedle sebe tak, aby se na okrajích lehce překrývaly, a společně je rozklepejte paličkou. Maso se pak spojí a vytvoří velkou plochu, se kterou se bude velmi snadno pracovat.

Masovou roládu si vždy podložte potravinářskou fólií, díky které bude po položení náplně mnohem snazší maso smotat. Navíc si tak ušetříte dost práce při úklidu.

Roládu před pečením svažte, aby se nerozpadla. Zdroj: Shutterstock.com

Náplně do masových rolád

Právě náplně jsou tím, co činí masové rolády tolik chutné a šťavnaté. Dejte si proto s jejich přípravou trochu více práce a uvidíte, že to všichni strávníci ve vaší domácnosti náležitě ocení. Vyzkoušejte některý z uvedených receptů a nechte se překvapit unikátní chutí!

Houbová náplň s kapiemi

Houby se skvěle hodí hlavně do rolády z hovězího a vepřového masa. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Budete potřebovat:

6-8 středně velkých hub (ideálně žampiony)

2 lžíce másla

1 lžíci sterilovaného hrášku

2 až 3 naložené kapie

150 g anglické slaniny

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si připravený plát masa osolíme a opepříme. Houby si nakrájíme na menší kostičky a krátce je orestujeme na másle. Nakonec do nich vmícháme hrášek a dáme si směs na chvíli stranou. Na plát masa položíme kapie a doprostřed rolády poklademe houbovou směs s hráškem. Roládu zabalíme a utáhneme ji kuchyňským provázkem. Obalíme ji v plátcích slaniny, v pekáčku k ní nalijeme trochu vody a vložíme ji do trouby vyhřáté na 170 °C. Prvních třicet minut roládu pečeme přikrytou, poté ji odkryjeme a zhruba dalších třicet minut pečeme. V průběhu pečení ji čas od času poléváme vodou a výpekem.

Masová roláda s brokolicí a sýrem

Budete potřebovat:

300 g najemno nakrájené brokolice

1 vejce

2 lžičky vody

120 g strouhanky

8 plátků tvrdého sýra (ideálně čedar)

sůl

pepř

Postup:

Nakrájenou brokolici dáme do větší misky a zalijeme ji dvěma lžičkami vody. Promícháme a vložíme ji asi na dvě minuty do mikrovlnné trouby, aby změkla. Připravený plát masa osolíme, opepříme a do jeho středu poklademe vedle sebe plátky sýra. Na něj přijde brokolice a roládu zabalíme. Upevníme provázkem a roládu potřeme rozšlehaným vajíčkem a obalíme ji ve strouhance. Roládu umístíme na pekáček, zlehka ji zakápneme olejem a vložíme ji do trouby vyhřáté na 180 °C asi hodinu.

TIP: Roládu s brokolicí a sýrem můžete připravit z jakéhokoliv druhu masa. Nejlépe však chutná z kuřecího.

Vylepšená náplň ze šunky a sýru

Náplň ze šunky a sýru je poněkud všední. Zkuste ji proto trochu vylepšit. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Budete potřebovat:

250 g kvalitní šunky

100 g sýru gouda

2 vejce

2 lžíce sterilovaného hrášku

2 sterilované kapie

olej

hrst hladkolisté petržele

Postup:

Šunku nakrájíme či nastrouháme nahrubo. Zlehka ji orestujeme na rozpáleném oleji, přidáme k ní do pánve rozkvrdlené vejce a mícháme do doby, než se vejce prakticky zcela srazí. Odstavíme z plotny a k šunce vmícháme hrášek, nakrájenou kapii, nastrouhaný sýr a petrželku. Všechno dobře promícháme a necháme směs pár minut odpočinout. Poté s ní naplníme masovou roládu a vložíme do trouby předehřáté na 180 °C asi na 45 minut.