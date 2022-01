Nejlepší náplně do slaných šneků z listového těsta: Tyto jsou levné a vynikající

Slané šneky jsou jedním z nejjednodušších a nejchutnějších pochutin, které můžete nabídnout svým hostům. Nejčastěji se plní kečupem, šunkou a sýrem. Tato varianta je nesmírně populární, avšak pro mnohé už tak nějak zevšedněla. Způsobů jak slané šneky naplnit přitom existuje mnohem více. Znáte ty nejlepší?

Když přijde řeč na rychle připravené občerstvení pro hosty nebo snadnou pochutinu na večer k televizi, mnozí sázejí na slané šneky připravené z listového těsta. Když si totiž zakoupíte již vyválené těsto, oblíbená lahůdka může být na vašem stole již během třiceti minut, a to takřka bez práce. Dost možná nejznámějším a nejoblíbenějším způsobem, jak šneky připravit, je jejich plnění kečupem, sýrem a šunkou. Takovým pokrmem rozhodně nikoho neurazíte a všichni si na něm jistě velmi pochutnají. Jde to ale i jinak. Zkuste své hosty překvapit a v obchodě sáhněte po surovinách, které by vás běžně možná ani nenapadlo do slaných šneků přidat. Výsledek vás příjemně překvapí a potěšení hosté si možná i vyžádají váš recept.

Netradiční náplň do slaných šneků

Jak bylo zmíněno, kečup, šunka a sýr patří k absolutním klasikám, co se náplně do slaných šneků týče. Právě u tohoto druhu pečiva se však fantazii meze nekladou a do šneků můžete přidat takřka cokoliv, co máte rádi. Vyzkoušejte třeba oblíbený druh salámu či klobásy, nivu, hermelín anebo syrečky. Do šneků se taktéž hodí kukuřice, paprika či čerstvá rajčata. Je to jen na vás. Pokud si ale nevíte tak úplně rady, inspirujte se několika osvědčenými recepty.

Slané šneky se špenátem a slaninou

Šneky z listového těsta se špenátem jsou božské. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta

250 g baby špenátu

1 menší cibuli

2 stroužky česneku

5 plátků anglické slaniny

100 g sýru (eidam, ementaler, gouda)

olivový olej

sůl

pepř

Postup:

Začneme tím, že si najemno nakrájíme cibuli a osmažíme ji na troše oleje. Přidáme do pánve špenát a dusíme jej tak dlouho, dokud nezměkne. Použít můžete i špenát mražený, myslete však na to, že obsahuje dost vody. Smažte jej tedy případně delší dobu, aby se z něj přebytečná tekutina vypařila. Šneky by pak mohly být až příliš nasáklé a nebyly by dobré.

Následně ke špenátu prolisujeme asi dva stroužky česneku a všechno lehce osolíme a opepříme. Na rozválené listové těsto klademe plátky slaniny a sýru, na které natíráme špenátovou směs. Všechno společně zabalíme, nakrájíme a pokládáme na pečicím papírem vyložený plech. Pečeme v troubě vyhřáté na 200 °C asi 20 minut.

Slané šneky s pomazánkovým máslem a sezamem

Sezam přidá šnekům na kráse i na chuti. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta

asi 400 g kuřecí šunky

200 g eidamu nebo jiného tvrdého sýra

100 g sýru niva

křenové pomazánkové máslo

1 vejce

sezamová semínka

Postup:

Rozválené listové těsto potřeme křenovým pomazánkovým máslem, na které položíme plátky šunky. Na šunku pak přijde ještě tvrdý sýr. Vezmeme si nivu a tu po celé ploše těsta rozdrobíme. Těsto smotáme a rozkrájíme na šneky. V misce si rozkvrdláme vejce a na plechu pak každého šneka vejcem potřeme. Nakonec šneky posypeme trochou sezamu a dáme péct do trouby vyhřáté na 200 °C asi na 20 minut.

Slané šneky s olivami a sušenými rajčaty

Kombinaci sušených rajčat a oliv si zamiluje každý. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta

1 plechovku černých oliv

10 sušených rajčat

100 g tvrdého sýru

sůl

pepř

oregano

1 vejce

Postup:

Začneme tím, že si rozválíme listové těsto. Případně si jej koupíme již rozválené, což nám ušetří spoustu práce. Do mixéru pak dáme černé olivy bez pecky, sušená rajčata, trochu oregana, soli a pepře. Všechno společně rozdrtíme na kaši. Na listové těsto dáme plátky tvrdého sýru a ty bohatě potřeme připravenou rajčatovou směsí. Těsto zabalíme a nakrájíme na šneky. Na plechu je ještě potřete vajíčkem, aby se krásně leskly, a vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C na 15 až 20 minut.