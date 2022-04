Nejlepší náplně do šneků z listového těsta. Slané i sladké a téměř zadarmo

Šneky z listového těsta jsou geniálním občerstvením i pro zcela nečekanou návštěvu. Pokud máte po ruce potřebné ingredience, během pár minut může být tato chuťovka na stole. Nejčastěji se šneky připravují na slano a plní se kečupem, šunkou a sýrem. Variant ale existuje mnohem více. Zkuste do nich zabalit špenát nebo kysané zelí. Nadchnou vás ale i šneky na sladko s pudinkem či skořicí!

Když vás přepadne návštěva nebo chuť na něco dobrého, není nic jednoduššího než si připravit šneky z listového těsta. Recept, ve kterém se pracuje s kečupem, šunkou či salámem a sýrem, zná asi každý a nikoho už nepřekvapí. Listové těsto je naštěstí velmi univerzální, a tak můžete šneky připravit na mnoho způsobů. A to jak na slano, tak nasladko. Milovníci slaných pochutin si nesmí nechat ujít šneky s kysaným zelím, ti, kteří spíše holdují sladkému, zase šneky s pudinkovou náplní.

Slané šneky se špenátem a balkánským sýrem

Šneky se špenátem skvěle chutnají a hrají barvami. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta (ideálně již rozváleného)

1 balení čerstvého listového špenátu

100 gramů balkánského sýru

3 stroužky česneku

vajíčko na potření

sezamová semínka

olivový olej

sůl

Postup:

Na troše olivového oleje necháme lehce zezlátnou prolisovaný česnek a přidáme k němu také listový špenát. Obsah pánve mícháme do doby, než špenát ztratí na objemu. Poté jej lehce osolíme a odstavíme ze sporáku. Rozválené balené těsto rozvineme, případně si rozválíme těsto vcelku do obdélníkového tvaru, a rozetřeme na něj špenát. Na špenát pak rovnoměrně nakrájíme balkánský sýr a těsto zabalíme do rolády. Tu nakrájíme na jednotlivé šneky, které poklademe na plech. Každého šneka potřeme trochou vajíčka a posypeme pár semínky sezamu. Dáme péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů asi na 20 minut.

Slané šneky se zelím a slaninou

Šneky se zelím jsou stále poměrně netradiční, ale skvělé. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta (ideálně již rozváleného)

500 gramů kysaného zelí

250 gramů slaniny

1 rozšlehané vejce

1/2 lžičky mleté papriky

1/2 lžičky drceného kmínu

sůl

pepř

Postup:

Rozválené listové těsto potřeme vajíčkem a poklademe na něj plátky slaniny. Na ně rozprostřeme kysané zelí. Posypeme jej kmínem a sladkou mletou paprikou, lehce osolíme a opepříme. Potom těsto zavineme a nakrájíme jej na jednotlivé šneky. Přemístíme je na pečícím papírem vyložený plech a dáme je péct do trouby vyhřáté na 190 stupňů asi na 20 až 25 minut. Šneky se zelím chutnají nejlépe vlažné.

Skořicové šneky z listového těsta

Skořicové šneky jsou až směšně snadné na přípravu. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta (ideálně již rozváleného)

4 lžíce cukru krystal

2 lžíce skořice

1 vanilkový cukr

1 vejce

Postup:

Oba cukru promícháme se skořicí. Vajíčko si rozkvrdláme a potřeme jím rozválené listové těsto. Na těsto pak rovnoměrně nasypeme směs cukru a skořice a zavineme jej. Nakrájíme na šneky, které pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů Celsia asi 15 minut.

Šneky z listového těsta s pudinkem

Šneky s pudinkem budete jistě připravovat často. Jsou totiž božské. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta (ideálně již rozváleného)

1 balíček vanilkového pudinku

500 mililitrů plnotučného mléka

2 vanilkové cukry

1 vejce

Postup:

V první řadě si připravíme z mléka, cukru a pudinkového prášku pudink podle návodu na obalu. Necháme jej zcela vychladnout. Studený pudink natřeme na rozválené listové těsto, přičemž tu stranu těsta, kterou budeme zavinovat jako poslední, necháme suchou. Při stáčení se na ni totiž pudink sám dostane. Potřené těsto zabalíme a nakrájíme na jednotlivé šneky. Na plechu je ještě potřeme rozšlehaným vajíčkem a dáme je péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů na 20 minut. Po upečení a vychladnutí je ještě můžeme posypat moučkovým cukrem.

TIP: Na rozetřený pudink můžete nasypat také hrst rozinek anebo čokoládových peciček.