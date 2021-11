Napoleonovo kuře marengo: Vynikající a snadný způsob přípravy na pánvi

Říká vám něco pojem "Marengo"? Může vás trknout bitva u Marenga a větší jedlíky spíše kuře marengo. Dnes se tak trochu dozvíte špetku o obojím.

Budou to pro dnešek jedlíci, kteří se více zaradují, neboť vám napíšeme o receptu, který zbožňoval sám slavný Napoleon I. Jedná se o tradiční francouzský pokrm kuře marengo, který je s Napoleonem spojován. Dříve v receptu bylo zmiňováno i račí maso, ale vzhledem k nedostatku raků je povětšinou z receptu vyřazen. Možná vás překvapí i tradiční příloha…toast opečený nasucho s volským okem.

Takto asi vypadalo kuře marengo připravené pro Napoleona - i s račím masem Zdroj: Autor: from my point of view / Shuttershock

Malý velký muž

Napoleon I. Bonaparte byl proslulý francouzský vojevůdce, kterého asi nemusíme moc detailně představovat, protože ho jistě všichni dobře znáte. V pouhých 24 letech se stal generálem a to jeho kariéra teprve započala. Na vrcholku jeho slávy ovládal skoro celou západní Evropu. Jak rychle kariéra přišla, tak rychle později odešla a zbytek života žil Napoleon ve vyhnanství.

Napoleon Bonaparte Zdroj: Profimedia.CZ

Bitva u Marenga

V severozápadní Itálii, u obce Marengo, se odehrála důležitá bitva v rámci války druhé koalice (druhá válka revoluční Francie proti evropským monarchiím). Bitva se odehrála dne 14. 6. 1800. Pro armádu Napoleona by představovala tato bitva zdrcující porážku, ale vzhledem k tomu, že armádě přišla na pomoc posila, bitva se zvrátila a Napoleon mohl slavit vítězství.

Napoleon prý připravil hostinu, ale vzhledem k dlouhému přemisťování nebylo v kuchyni moc zásob, tím pádem musel kuchař víc než dost improvizovat. Takto možná vzniklo slavné kuře marengo. Jelikož v červnu nejsou v Itálii zralá rajčata, je tato historka dost nevěrohodná. Ale kdo ví.

Někdo tvrdí, že si Napoleon svého osobního kuchaře vzal s sebou na dlouhou cestu (říká se, že cestoval na mezku) a po vyhrané bitvě Napoleonovi vyhládlo. Kuchař sehnal jen pár ingrediencí a vykouzlil kuře marengo. Ať to bylo jakkoliv, tento pokrm je oblíbený a je úplně jedno jakým způsobem vzniknul, hlavně, že vzniknul!

Napoleon Bonaparte Zdroj: Shutterstock

Ingredience

kuře celé, rozdělené na části

sůl dle chuti

2 lžíce olivového oleje

2 lžíce másla

3 stroužky česneku, na plátky

mletý pepř dle chuti

0,2 dcl bílého suchého vína

střední cibule, nakrájená na plátky

hrnek půlených cherry rajčátek

čtvrt hrnku lístků tymiánu, nejlépe čerstvého

půl hrnku nakrájených černých oliv

hrnek a půl pokrájených žampionů

Postup přípravy

Kuře omyjeme, osušíme, rozkrájíme na části, ochutíme solí a čerstvě mletým pepřem podle chuti. Na pánev přilijte olivový olej, zahřejte a přidejte kuřecí porce, které opékejte dvě až tři minutky z každé strany. Poté kuřecí části vyndejte z pánve a dejte prozatím stranou. Do použité pánve přidejte kousek másla a na něm připravte cibuli s česnekem dozlatova. Přilijte víno a jakmile bude směs vřít, přidejte rajčata, houby i kuřecí maso. Přiklopte pokličkou a snižte výkon plotýnky. Duste přibližně 10 minut, ať se kuřecí maso dostatečně propeče. Vyjměte kuřecí porce na talíř a do omáčky dejte nakrájené olivy, tymián a vmíchejte zbylé máslo. Minutku povařte a přelijte kuře právě dokončenou omáčkou. Kuřecí marengo je na světě, dobrou chuť.

