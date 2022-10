Geniální nepečený Napoleonův dort: Zabere 15 minut a zmizí za 5

Chcete pohostit návštěvu dezertem a nemáte moc času? Připravte pro ni jednoduchý a rychlý Napoleonův dort. Nejenže výborně vypadá, ale jeho chuť je naprosto famózní.

Nepečený krémový Napoleonův dort je opravdovou pochoutkou, která je plná lahodného žloutkového krému, dokonale vpitého do sušenek. Takže mu neodolá žádný obdivovatel krémových zákusků či řezů. Jedná se totiž o dokonalou harmonii chutí a zamilujete si jej po jediném soustu. A navíc je hotový za pouhých 15 minut. Nečeká vás žádné zdlouhavé pečení a připravit jej zvládne úplně každý.

Dort lenivý Napoleon

Víte, proč lenivý? Příprava tohoto druhu dortu totiž není žádná věda. Jde o naprosto banální záležitost, takže ho zvládne i naprostý začátečník. Navíc je hotov během chvilky, protože se nepeče. Recept jistě ocení i zkušené hospodyně, obzvlášť ve chvíli, kdy nemají moc času. A navíc potěší chuťové buňky všech strávníků, takže ve výsledku budete sklízet úspěch. Napoleonův dort je oblíbenou pochoutkou dětí i dospělých a hodí se pro každou příležitost.

Dort Napoleon vznikl kdysi na počest vítězství. Zdroj: shutterstock.com

Dort s příběhem

Moučník má svůj původ v Rusku a existuje v mnoha verzích. Dort Napoleon vznikl kdysi na počest vítězství. V roce 1912 se v Rusku slavilo 100 let výroční od porážky francouzského vojevůdce a státníka, Napoleona Bonaparte. Tehdy se síly Francouzského císařství pokusily dobýt Ruské impérium v rámci tzv. francouzsko-ruské války.

Ovšem neúspěšně, protože operace skončila v prosinci 1812 zničením francouzské Napoleonovy Velké armády. Rusové dlouhá léta neslavili Vánoce, ale jedna z nejhlavnějších oslav byl Silvestr se spojením uvítání dalšího roku. A k tomu se samozřejmě vždycky hodí dort. Proto tak vznikl ten s názvem Napoleonův, který byl tvořen křehkými plátky těsta proloženými jemným žloutkovým krémem. Jistě vás zaujme i současná zjednodušená verze, která vám zmizí z talíře dříve, než se nadějete.

Krémový dezert ze sušenek alias Napoleonův dort

Připravte si větší mísu a smíchejte v ní 6 polévkových lžic hladké mouky, ½ sklenice krystalového cukru a 1 sáček vanilkového cukru. Přidejte 4 celá syrová vajíčka a veškeré ingredience vymíchejte do hladkého jednolitého těsta.

Následně si přichystejte 1 l mléka, nejlépe plnotučného. Nejprve ho trochu vlijte do vymíchané směsi a zapracujte vařečkou. Zbytek mléka dejte v hrnci na sporák a jakmile se trochu zahřeje, přidejte směs z mouky, cukru a vajec. Za stálého míchání vařte na mírném stupni až do zhoustnutí konzistence pudinku.

Následně odstavte ze sporáku a nechte vychladnout, aby krém nebyl horký. Mezitím si pokrájejte 150 g másla, dejte ho do ještě teplého krému a řádně vše míchejte do té doby, dokud se máslo v krému naprosto nerozpustí.

Vyberte ty nejlepší máslové sušenky, váš dort bude „hitmaker'. Zdroj: profimedia.cz

Dno formy potřete tenkou vrstvou připraveného krému a budete potřebovat tak 800 g máslových sušenek. Naskládejte na dno formy vrstvu sušenek a dostatečně ji potřete krémem. Tento postup opakujte, dokud nemáte 5 až 6 vrstev sušenek. Několik kousků sušenek si můžete podrtit či nastrouhat, protože poslední patro by mělo být namazáno krémem a drcené sušenky by měly tvořit posyp. Hotový Napoleonův dort nechte tuhnout do druhého dne v lednici.

