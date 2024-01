Honí vás mlsná? Připravte si dezert, který vás (ani jiné sladkožrouty) nezklame. Tady je – Napoleonův dort!

Jen si představte dort ze sušenkového těsta, který je plný lahodného žloutkového krému… Hmmm...ta slast! Stačí jediné sousto a hned budete chtít další, další a další… Naopoleonův dort je dezert, který si zamilujete. A víte, co je na něm nejlepší? Dort vůbec nemusíte péct! Stačí malá zručnost a za chvíli máte lahůdku ke kávě. Jak na to?

Dort vítězství

Říká se, že Napoleonův dort má původ v Rusku, kde existuje ve spoustě variantách. A není divu! Podle legendy se dortík poprvé objevil na dezertních talířcích v roce 1912, na počest vítězství Ruska nad Francií. Popravdě, pokořit zkušeného francouzského vojevůdce Napoleona Bonaparta byl doslova „majstrštyk“ a Rusové si ho patřičně užili. Po poraženém vojevůdci pak pojmenovali dort, který se stal symbolem jejich velkého triumfu.

Dort Napoleon ocení milovníci krémových zákusků.

Potupený Napoleon

Kdo ví, co by na dort řekl samotný Napoleon Bonaparte. Traduje se o něm, že měl dost osobitý jídelníček – snídal vepřovou kotletu, svíčkovou nebo grilovaná jehněčí prsíčka. K obědu si dával polévku a k večeři kousek sýra. Ze sladkého prý miloval mandle a gofretky – pařížské trubičky stočené ve sladké čokoládě. Jak by mu ale chutnal dort symbolizující jeho porážku? Asi by si nedal ani kousek…

Jednoduchý recept

Rusové slaví vítězství nad Napoleonem s každým Silvestrem. Na stole nesmí chybět slavný dort, který tvoří křehké pláty těsta a žloutkový krém. Jeho originální příprava je kapánek náročnější, my jsme ale zjistili zjednodušenou „sušenkovou“ variantu, kterou budete mít hotovou coby dup! Jak na to: Ve větší míse smíchejte 6 polévkových lžic hladké mouky, ½ sklenice krystalového cukru a 1 sáček vanilkového cukru. Nakonec přidejte ještě 4 syrová vajíčka a vytvořte jednolité těsto.

Dort Napoleon chutná lépe, když ho necháte přes noc odležet v ledničce.

Doladění krému

Přichystejte si 1 litr plnotučného mléka. Část nalijte do přichystané směsi a pořádně zamíchejte. Zbytek mléka zahřejte. Přidejte do něj směs mouky, cukru, vajec a míchejte tak dlouho, dokud nevznikne hmota podobná pudinku. Vzniklý krém poté nechte postupně vychladnout, ale ještě než se tak stane, vmíchejte do něj 150 g másla. Směs zpracovávejte tak dlouho, dokud se tuk nerozpustí.

Vrstvení a tuhnutí

Dno formy potřete tenkou vrstvou připraveného krému. Na něj pak vyskládejte vrstvu sušenek (můžete použít třeba obyčejné Be Be sušenky). Suchý povrch sušenek znovu potřete krémem a stejným postupem pokračujte tak dlouho, dokud nebude forma zaplněná (většinou to vydá na 5 – 6 sušenkových vrstev). Pár sušenek si nechte stranou a nadrťte je nadrobno. Budou se hodit jako konečná posypka dortu. Hotový Napoleonův dort nechte přes noc v lednici. Ráno si už na něm můžete pochutnat. Lepší dezert ke kávě byste těžko našli!

