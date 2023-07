Dort Napoleon z pánve: Fantasticky jednoduchý, lahodný a nadýchaný jak obláček

Dort Napoleon je vynikající a jemný zákusek, který se hodí skutečně k jakékoli příležitosti. Jde o dezert tvořený z mnoha vrstev slepených lehkým žloutkovým krémem. Tento reprezentativní dort je ale velice jednoduchý a zvládnete ho i bez trouby za pár minut. Jak je to možné? Stačí vám dobrá pánvička!

Napoleon z Ruska?

Znáte dort Napoleon? Do francouzské kuchyně nepatří, přesto má skutečně něco společného s politickým lídrem a slavným vojevůdcem země galského kohouta. Fantastický dezert pochází původně z Ruska. Objevil se prvně během oslav stoletého výročí od vítězství nad Napoleonem, a tak po něm vynikající moučník dostal své jméno.

Takto jej můžete připravit podle klasického receptu, tak jako to dělá The Cooking Foodie:

Jak připravit dort Napoleon na pánvičce?

Co budete na jeho přípravu potřebovat? Při pokojové teplotě nechejte zteplat 3 vejce, změknout 50 g másla, dále bude třeba 200 g cukru, 480 g mouky, špetka soli, ½ lžičky jedlé sody a 1 lžíce citronové šťávy. Z těchto ingrediencí připravíte těsto následujícím způsobem.

Do misky rozklepněte vejce, přidejte cukr a máslo. V hrnečku nebo malé misce smíchejte jedlou sodu s citronovou šťávou, poté co rychle probublají v pěnu, přidejte i tu do misky k ostatním surovinám. Vše dobře promíchejte metličkou a na závěr přidejte i mouku.



Tuto směs budete nyní muset dobře zpracovat rukama v pěkné hladké těsto. Vytvarujte z něj bochníček a uložte jej přikrytý nebo v sáčku do lednice. Těsto nechejte 20 minut odpočinout a po vyjmutí z lednice jej rozdělte na deset nebo jedenáct kuliček, které vyválíte v tenoučké placky.

Placky jednu po druhé nechejte upéct na suché pánvi s rovným dnem. Když jsou všechny placky hotové, ořízněte je do pravidelného kruhu podle velikosti dortové formy nebo talíře, aby byly jedna jako druhá. Ořezky rozdrobte a nechejte si je stranou, protože je použijete na závěrečné posypání dortu.

Dort Napoleon je z tenkých vrstev spojených žloutkovým krémem.

Napoleon plněný žloutkovým krémem

Na žloutkový krém je třeba připravit 3 vejce, 180 g cukru, 70 g mouky, 1 litr mléka, 50 g másla a zhruba 1 lžičku vanilkové tresti.

3 žloutky dejte do misky, přidejte cukr, mouku a po rozmíchání směsi vmíchejte také 300 ml mléka. Misku se směsí následně přidáte až do horkého mléka. Bude to vypadat takto.

Do rendlíku nebo hrnce na sporáku nalijte zbytek čili 700 ml mléka a přiveďte jej k varu. Pak vmíchejte metličkou směs z misky, vše zhoustne, což bude velmi rychlé a pak odstavte vše z plotny. Do ještě teplého krému vmíchejte máslo a vanilkové aroma, dobře promíchejte a nechejte krém vychladnout.

Jednu po druhé pokládejte vrstvy a potírejte je bohatě krémem. Poslední vrstvou by měl být krém, aby dezert pěkně vypadal. Nechejte moučník zaležet v lednici přes noc a druhý den jej posypejte rozdrcenými ořezky z těsta a 100 g sekaných vlašských ořechů.

Pokud máte dortovou formu, do které budete klást jednotlivé vrstvy těsta a krému, bude vám dort pěkně držet a po odležení v lednici bude pěkně rovný a pravidelný.

Bez formy můžete jednotlivé vrstvy vršit třeba na tác nebo rovný talíř. Může se ale stát, že vám budou vrstvy mírně utíkat, a pak je dobré zajistit je ve středu špejlí, kterou později vytáhnete.