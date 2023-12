Polévka s rybičkami místo té rybí, památky na rodiče i koktejl jako ze šedesátých let. I my v redakci zasedáme o Štědrém večeru se svými blízkými k slavnostnímu stolu. A toto jsou dobroty, bez nichž se naše menu nikdy neobejde. S nimi i vám přejeme šťastné a veselé!

Hanka Stuchlíková, šéfredaktorka

Na Štědrý večer jsme doma jedli klasicky kapří řízky a salát, po večeři jsme se těšili na ovocný salát se smetanou, vanilkovým cukrem a rumem. To byl jediný světlý bod svátečního menu – majonézový salát mi nechutnal a kapr také ne. Jako malá jsem se těšila na to, až jako dospělá nebudu muset jíst kapra ani rybí polévku. Časem máma začala dělat salát bez majonézy, jen s octovou zálivkou, a její specialitou v něm byly černé fazole. Na rybí polévku jsem později ve své rodině vyzrála tak, že jsem udělala krém – brokolicový, pórkový, hráškový, houbový či dýňový – a ozdobila ho křupavými rybičkami.

close info Mehtap Ozcan zoom_in Křupavé krekry namísto chlebových krutonů? Je to naprostá bomba!

Brokolicový krém s rybičkami

1 brokolice, 2 lžíce oleje, 1 malá cibule, saturejka, pepř, 750 ml vývaru, asi 200 ml smetany ke šlehání, slané rybičky k podávání

Na másle nechte zesklovatět cibuli, pak přidejte na růžičky rozebranou brokolici, ochuťte, zalijte vývarem a vařte do téměř měkka – hlavně nesmí ztratit barvu. Pak rozmixujte na krém a vmíchejte smetanu – můžete dokonale promíchat nebo nechat stopy smetany v polévce jako dekor. Posypte rybičkami a podávejte.

close info Goskova Tatiana zoom_in Pokud vás rybí polévka příliš neoslovuje, nahraďte ji dle libosti jakoukoli jinou krémovou alternativou

Eva Všetíčková, editorka

Dovolte mi začít trochu zeširoka. Vánoční svátky mého dětství předznamenávala na našem balkoně už od listopadu zavěšená zvěřina – dva bažanti a zajíc. Pečení bažanti bývali k obědu o prvním svátku vánočním a zajíce připravovala moje maminka, báječná kuchařka, na svatého Štěpána jako svíčkovou.

Štědrovečerní menu bylo až na polévku ve znamení klasiky. Už si ani nepamatuju proč, ale teď už aspoň trochu tuším, protože letos jsem se zeptala své moravské sestřenky, jakou polévku mají o Vánocích, a poměrně přesně mi popsala tu, kterou jsem mívala v dětství. Takže moje maminka ji do Prahy s největší pravděpodobností importovala ze své rodné Hané. Tam se totiž na Štědrý den připravovala polévka z den předem namočených hub, kořenové zeleniny, zahuštěná jíškou a s domácími nudlemi.

Kartami rodinné tradice zamíchal až můj muž, v jehož rodině se jako předkrm jedly kapří podkůvky, lehce povařené ve slané vodě s kořením, trochou octa spolu s velmi úhledně pokrájenou kořenovou zeleninou, a poté zalité v čirém rosolu. Naskládané v oválné míse obložené oranžovou mrkvičkou, bělostnou petrželkou, kuličkami pepře a s bobkovým listem vypadaly nádherně. Mělo to však jeden háček – takto upravená ryba chutná jen mému manželovi, takže od této přípravy postupem času, ač nerad, ustoupil.

Ne však od porcování kapra do tvaru podkůvek. S tím jsem se musela já, zvyklá od maminky na úhledné filety zbavené kůže, prostě smířit (dětem, dokud s námi ještě bydlely, jsem prosadila krůtí řízky). Mix rodinných tradic se nakonec ustálil na rozdělení přípravy sváteční večeře mezi nás oba. Můj muž připravuje kapra (a se zaťatými zuby i řízky) a rybí polévku, kterou miluje celá rodina, a já bramborový salát podle mé maminky, taktéž milovaný a všemi očekávaný.

Rybí polévka

Přesné míry po nás výjimečně nemůže nikdo chtít, ale chuť je skvělá a stojí za vyzkoušení.

6–8 porcí, 3 hodiny

kapří hlavy, vnitřnosti a části kapra s mnoha kostmi, které se nehodí na smažení, kořenová zelenina, celá cibule, kuličky pepře, nové, koření a bobkový list, sůl

Vložka do polévky, řečená pogáč:

vejce, hladká mouka, strouhanka, najemno pokrájená hladkolistá petrželka

Vše vložte do většího hrnce s osolenou vodou a vařte, až maso odpadá od kostí. Vývar přelijte přes jemný cedník do jiného hrnce, a případně dochuťte solí. Všechny suroviny na pogáč smíchejte, ze vzniklé hmoty vytvořte placky a osmažte dozlatova na oleji. Pak je pokrájejte na malé kostičky a podávejte zvlášť v misce tak, aby si každý mohl do polévky dát tolik, kolik bude chtít. Můj muž tímto způsobem zužitkovává zbylé suroviny, v nichž obaluje kapra.

Markéta Grohová, grafička

U náš se posledních pár let slaví Vánoce velmi komorně a moc je už neřešíme. Nikdo z nás se nestresuje ani dárky, ani vařením. Děti odrostly, a tak se setkáváme s přáteli i dospělými dětmi na Štědrý den v poledne v restauraci na Kampě na vánočním svařáku, pivu nebo skleničce likéru.

Ale co musí být, je bramborový salát. Dlouho jsme zkoušeli, který nám bude nejvíc chuťově vyhovovat, až jsme vymysleli vlastní „light“ verzi. Odstranili jsme všechny přebytečné ingredience a dochutili ho přesně podle sebe. Náš rodinný bramborový salát. Dodnes děláme s přáteli srovnávací zkoušky domácích bramborových salátů se zavázanýma očima a prostě ten náš je vždycky nejlepší a děláme ho opravdu hodně. Takže vám ho prozradím.

K salátu dělám řízky a pro dceru obalovaný celer, protože nejí maso. Z cukroví peču léta už jenom vanilkové rohlíčky jen tak na zobnutí. Letos jsem si ale při přípravě vánočního čísla říkala, že možná zkusím rumové koule (recept najdete na straně 75).

Náš bramborový salát

Kyselejší a pikantnější, než jaký jste kdy ochutnali.

6–10 porcí, 1 hodina

3–5 kg brambor, 1,5–2 kg mrkve, 4–5 cibulí, 1–2 jablka, 1,5–2 sklenice kyselých okurek, 1 velká majonéza, sůl, pepř, 3–5 lžic plnotučná hořčice

Do mísy klasicky vše pokrájím, brambory na kostičky. Majonézu ještě naředím lákem z okurek, přidám sůl, pepř a hořčici. Smíchám se vším ostatním a to je vše. Žádné vejce, ani salám, hrášek nebo celer. Náš salát je kyselejší a pikantnější než všechny jiné.

close info Ctibor Pilnaj zoom_in Na tradičně prostřeném českém stole nesmí bramborový salát a řízek chybět

Tereza Pavcová, redaktorka

Setkání v rodině mé i mého muže probíhají často a ve velkém a Vánoce samozřejmě nejsou výjimkou. Štědrý den si ale šetříme jen pro ty nejbližší, tak, aby měli všichni na každého dost času a užili se dospělí i děti. Jídlo samozřejmě nemůže chybět. Kapří polévka a pak obalované filety, řízky a bramborový salát, kam po vzoru mojí babičky nikdy nepřijde cibule, ale vždycky jen šťavnaté jablko.

Kdysi se u nás doma jídával jako dezert kompot, ale na ten už vlastně nikdy nemáme místo, takže jsme ho nahradili půlnočním štrúdlem. Opravdu. Co ale ubíráme na dezertu, přidáme před polévkou. Odjakživa dělala moje maminka jako předkrm krevetový koktejl. Ten klasický, s pomerančovou šťávou, kůrou a majonézou „odlehčenou“ trochou šlehačky.

A když se před pár lety ukázalo, že známý naší kamarádky vyrábí poctivé domácí bílé klobásy, a můj děda zajásal, že ty mívali vždycky doma, objevil se na našem štědrovečerním menu i teplý předkrm. Malý klobásový šneček, pěkně s kysaným zelím. Takže teď už pár týdnů před Vánoci procházím stánky na trzích a lepší lahůdkářství a hledám pokaždé dokonalou hořčici i to nejlepší zelí. Aby si všichni pochutnali a při olizování prstů si třeba vzpomněli na dědu, který už s námi u stolu nesedí.

Krevetový koktejl

Kdo chce, může přidat ještě rozmačkané avokádo nebo v jeho půlkách koktejl přímo servírovat. Dřív ale nebylo k dostání, a tak to neděláme ani my.

6 porcí, 20 minut + chlazení

100 g koktejlových krevet, 250 ml smetany ke šlehání, 1 pomeranč v biokvalitě, 3 lžíce majonézy (podle chuti), pár kapek tabasca, sůl a pepř, lístky salátu k podávání

Mražené krevety dejte do vroucí lehce osolené vody a jen krátce je povařte. Pak je přendejte do mísy, zalijte šťávou vymačkanou z jednoho pomeranče, opepřete, dobře promíchejte a nechte vychladnout. Před podáváním vyšlehejte smetanu dotuha, pak ji osolte, přidejte nastrouhanou kůru z poloviny pomeranče a vmíchejte trochu čerstvě mletého pepře i majonézu. Směs smíchejte s krevetami a ozdobně naskládejte do misek nebo vysokých sklenic vyložených lístky salátu. Ozdobit můžete kouskem pomeranče a případně jednou větší krevetou.

close info Cibusphoto.com zoom_in Krevetový koktejl není v našich končinách příliš rozšířený

Jana Chmelíková, redaktorka

Naše Vánoce oproti leckterým jiným možná trochu vynikají počtem lidí u stolu – slavíme je s mými rodiči, dřív i s babičkou a tchyní, které už tu bohužel nemůžou sedět s námi, další tři židle ale loni poprvé obsadila naše ukrajinská rodina. Právě moje tchyně Hanka na Vánoce vždycky vařila sladkou polévku, odvárku. Přiznávám zcela otevřeně, že mně moc nechutná, já na „tyhle věci“ prostě nejsem, ale máma s babičkou i tchyně ji rády měly a mají a pro mého muže je to vánoční absolutní nezbytnost – a tak mu ji teď vaří právě moje mamka. Tady máte recept ještě z tchynina pera, v receptech ve starých kuchařkách se původně vařívala na svátek Tomáše Becketa, tedy 29. prosince.

Vánoční odvárka

Když je tahle sladká dobrota hustší, říká se jí muzika. Hodně naředěná pak dostala jméno odvárka.

4 porce, 40 minut + naložení

250 g sušených švestek, špetka skořice, špetka mletého hřebíčku, 2–3 lžíce perníku, rozinky, křížaly, ořechy a mandle podle chuti

Švestky vložte den předem do dostatku vody (hodně jí nasají) a nechte nabobtnat. Druhý den je rozvařte skoro na kaši, sceďte a propasírujte. Přidejte mletou skořici a hřebíček, perník podle chuti na zahuštění a podle chuti i další přísady. Vše povařte doměkka a pak můžete případně ještě dosladit cukrem nebo naředit scezenou vodou. Kdo chce a může, použijte místo vody alkohol, třeba panák portského vína, ovocného likéru či amaretta.

close info Aksana Ban zoom_in Odvárka se původně vařívala na svátek Tomáše Becketa, tedy 29. prosince

close info časopis Receptář zoom_in Prosincové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář