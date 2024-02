Trvanlivost vajec se odhaduje na 28 dní. Tímto trikem ji můžete prodloužit.

Vajíčka jsou poklad! Můžete z nich péct, smažit, vařit… A přestože prošly výrazným zdražením, jsou pořád ještě relativně dostupnou potravinou. „Vajíčka jsou skvělá věc,“ přitakává jedna z našich čtenářek, Ilona z Pardubic, která už léta chová slepice a přiznává, že kupovaná vejce už dlouho nejedla. „Mají jinou barvu, skupenství i šmak.“ Sympatická chovatelka slepic zároveň dodává, že kdysi byly vejce lékem pro chudé neduživé děti. Měly jim dát sílu a šanci trochu přibrat na váze...

Superpotravina našich předků

Použití vajec jako léku nebylo úplně krokem vedle. I dnešní vědci tvrdí, že tyto suroviny byly doslova nadupané výživnými látkami, které tělo potřebuje. Jde zejména o vitaminy A, D, E, bílkoviny, minerály (železo, fosfor draslík) a nenasycené mastné kyseliny Omega 3 a Omega 6. Navíc vejce jsou sytá, relativně dietní, takže organismus nějak zvlášť nezatěžují.

Omezená trvanlivost

Jejich jedinou Achillovou patou je trvanlivost. Oficiálně se má za to, že vejce vydrží 28 dní. Abyste jim dali tuto šanci „dlouhého života“, měli byste je skladovat na místě s teplotou 8 °C. Určitě není moudré dávat vajíčka do dveří lednice, kde se každou chvíli mění klima. Tím jedině urychlíte jejich zkázu. Dalším tipem na lepší trvanlivost vajec je skladovat je špičkou dolů. Na širší straně vajíčka jsou totiž póry, kterými dovnitř vejce proudí kyslík. Čím více bude vejce „dýchat“, tím je větší šance, že se jen tak nezkazí.

Vejce je velice citlivé na změny teploty.

Olejová ochranka

Další možnost, jak prodloužit trvanlivost vajec, je potřít je olejem. Tato vychytávka našich předků se stále častěji používá i dnes. Olej totiž na vejcích vytvoří tenký ochranný film, který zamezí, aby se k vejci dostaly jakékoliv bacily, bakterie a špatné látky, které by urychlily jeho zkažení. Naolejované vejce skladujte v lednici. Vydrží o chlup déle, tedy 4–5 týdnů.

Tvrďáci vydrží déle

Pokud máte přebytek vajec, uvařte je natvrdo, jako naši předkové. Výhodou je, že je můžete konzumovat postupně a vždycky budete mít po ruce „něco k snědku“, když přijde hlad. Uvařená vejce můžete zahrnout i do běžných pokrmů. Hodí se na obložený chléb, do „koprovky“, kulajdy nebo třeba coby součást náplně španělských ptáčků. Pokud jich máte velký přebytek, můžete je nasekat do vajíčkové pomazánky.

Vejce můžete také zamrazit.

Šup s nimi do mrazáku

Dalším způsobem konzervace je i zamražování. Nejde ale o celá vejce (ta by v mrazáku popraskala), ale o jejich obsah. Doporučujeme nejdříve oddělit bílky od žloutků. Pak jednu z této části vajec nadávkovat do tvořítek na led, případně igelitových sáčků. Pokud chcete prodloužit trvanlivost vajec, pak je před zamražením posolte.

