Nebe v hubě: Kalorická bomba z ořechů a medu. Fantastický dezert naších babiček

Když někdo o nějakém jídle řekne, že je to nebe v hubě, neznamená to nic hanlivého. Vlastně tím říká, že mu velmi chutná. Existuje dokonce dezert, který toto označení nese, jmenuje se nebe v hubě a je plný medu a ořechů. Pojďme se společně podívat na to, jak se připravuje.

Čekáte návštěvu a nevíte, čím ji pohostit? Vyzkoušejte oblíbený recept nebe v hubě, který chutná každému, kdo má rád ořechy a med. Křehké těsto, voňavá ořechová náplň a jemný krém, který může být buď z másla nebo pro odlehčenější ráz ze zakysané smetany.

Možná se vám do toho nebude chtít, protože příprava tohoto moučníku není úplně snadná, ale věřte, že to bude stát za to. Jeho chuť je totiž neskutečná!

Ořechy jsou navíc superpotraviny, které mají mnoho pozitivního pro lidské tělo. Jsou totiž významným zdrojem vitamínů a minerálů. Také snižují hladinu cholesterolu v krvi a působí jako antioxidanty. Ořechy je vhodné jíst i při redukčních dietách. Dle výzkumů ořechy snížují záněty a velmi prospěšná je i vláknina v ořeších. Pravidelná konzumace oříšků snižuje riziko infarktu a mrtvice.

Med obsahuje snadno stravitelný cukr a spoustu minerálů, živin a vitamínů. Zdroj: profimedia

Med je velkým pomocníkem pro zdravé tělo

Skvělou surovinou je i med, který patří mezi přírodní zázraky pro lidské tělo. Když máte doma med, nepotřebujete z lékárny polovinu léků. Milovaly ho už naše babičky a lidoví léčitelé na něj nedají dopustit. Med působí jako přírodní antibiotikum, které dokáže organismus zbavit zlatého stafylokoka a má protizánětlivé účinky.

Med je velkým pomocníkem při chřipce, nachlazení i jiných zánětech. Urychluje hojení vředů, pomáhá při zácpě, špatném žlučníku i poškozených játrech. Med snižuje tlak, zmírňuje sklerózu a posiluje srdeční sval. Díky medu budou dobře fungovat i vaše ledviny a močový měchýř.

Podívejte se, kolik pozitivního vám takové nebe v hubě přinese. A když použijete kvalitní máslo a místo krému dáte zakysanou smetanu, nebude se ani jednat o takovou kalorickou bombu. A i kdyby, přece je nutné si jednou za čas dopřát a věřte, že moučník nebe v hubě je to pravé!

Nebe v hubě je to pravé ke kávě i čaji

Na těsto budete potřebovat 500 g hladké mouky, 200 g krupicového cukru, 200 g másla, 2 ks vajec, 2 lžíce medu, 2 lžíce mléka, 2 lžičky jedlé sody a 50 ml rumu.

Na ořechovou směs zase 80 g krupicového cukru, 120 g másla, 300 g mletých ořechů, 3 lžíce medu a na krém 300 ml mléka 1,50 lžíce hladké mouky 1,50 lžičky solamylu, 1 balíček vanilkového cukru, 150 g másla a 100 g moučkového cukru.

Smíchejte hladkou mouku, cukr, máslo, vejce, med, mléko a jedlou sodu. Vypracujte hladké těsto a nechte půl hodiny odpočinout v chladu. Pak těsto rozdělte na dvě části a každý rozválejte. Plát by měl být silný asi 6 mm.

Pláty položte na plech vyložený pečícím papírem. Jeden vložte do vyhřáté trouby a pečte na 180 °C asi 20 minut. Po upečení hned potřete rumem.

Rum do nebe v hubě patří Zdroj: profimedia.cz

Na pánvi rozpusťte cukr, do něj zamíchejte máslo a nahrubo nasekané ořechy s medem. Teplou směs natřete na neupečený plát a pak vložte také do trouby rozehřáté na 180 °C asi na 20 minut. Nechte vychladnout.

Z mouky, solamylu, mléka a vanilkového cukru uvařte hustou kaši a nechte vychladnout. Cukr s máslem vyšlehejte do pěny a kaši do ní pečlivě zapracujte. Hotovo budete mít, až vymícháte hustý krém.

Korpus potřete krémem a přiklopte plátem s ořechy a medem. Nechte v chladu odležet minimálně jeden den, ale lepší jsou dva. Pak nakrájete a podávejte. Uvidíte, že se bude návštěva oblizovat tak, až bude mít boule za ušima. Ne nadarmo se tomuto dezertu říká nebe v hubě!

Na recept nebe v hubě se podívejte i ve videu:

