5 absolutně nejhorších jídel na světě, která si můžete dopřát. Ochutnali byste?

Gurmáni si možná přijdou na své, i když… Přinášíme vám pět nejhorších jídel na světě, ze kterých vám nejspíš projede mráz po zádech. V určitých státech se ale jedná o lahůdky a zdravotní zázraky. Ochutnali byste je?

Každý člověk má své oblíbené jídlo. U nás v Česku je to často řízek, knedlo vepřo nebo svíčková se šesti. Jsou ale i „lahůdky“, ze kterých se člověku se slabším žaludkem může udělat mdlo. Co jeden považuje za delikatesu, druhý za noční můru na talíři. Pojďte se s námi vydat po stopách nejhorších jídel, na která můžete na zeměkouli narazit. Připraveni?

Nemáte před sebou oběd či jiné jídlo, na které se těšíte? Jestli ne, podívejte se na nejhorší pochoutky na tomto videu:

Polévka je grunt

Polévka je grunt, to se ví! Ale chuťovka v podobě polévky z vlaštovčího hnízda, to už je jiný level. Tato polévka je považována za zdravotní bombu pro náš organismus. Jelikož je sběr hnízd pro zdejší obyvatele nelehkým úkolem, za tuto lahůdku si trochu připlatíte. Obrovskou výhodou je fakt, že pokud se do polévky přemluvíte, nemusíte se bát žádných zažívacích obtíží, neboť je polévka prý perfektně stravitelná.

Každý sýr má svá specifika, každý je jedinečný. Ale casu marzu je specifický až moc. Zdroj: Profimedia

Oblíbená kachna, ale…

Češi si na kachně s knedlíkem a zelím pochutnávají odnepaměti, ale takové kachní embryo neboli „balut“? Jídlo, které se běžně konzumuje na ulicích jihovýchodní Asie, se chystá z oplodněného kachního vejce. Nechává se několik týdnů v teple, aby se ve vejci vyvinul zárodek. Poté se vajíčko upravuje – ve vodě, následně v páře. Z vejce se odstraňuje pouze skořápka, obsah se konzumuje v celku. Než zakousnete, použijte koření, nejčastěji se využívá sůl, chilli, ocet, sojová omáčka nebo česnek.

Housenky bez motýlů

Larvami martináčů druhu Gonimbrasia belina si lidé z určitých částí Afriky zpestřují svůj jídelníček. Jedná se o housenky o velikosti 12 cm, ze kterých se před finální úpravou vymačkají vnitřnosti. Housenky se „sklízí“ ze stromu mopan, který vytváří často celé tzv. mopanové lesy. A jak místní obyvatelé poznají, že už je čas sklízet? Ideální zralost se pozná podle toho, když hlava housenky po zmáčknutí křupne, ale prsty zůstanou čisté. Housenky se pak vymačkají a různorodě zpracují, což se odvíjí od dané oblasti. Někde si je navlíkají na provázek a suší nad ohněm, jinde se udí a v dalším regionu se jedí přímo, tak jak jsou.

Larvami martináčů druhu Gonimbrasia belina si lidé z určitých částí Afriky zpestřují svůj jídelníček. Zdroj: Shutterstock

Opičí mozek

Tuhle pochoutku by u nás pozřel asi málokdo. Opičí mozek musí být čerstvý, proto je opice většinou připevněna k jakémusi pranýři. Následně se nařízne lebka (při které je zvíře usmrceno), odklopí se odříznutá část lebky a konzumenti se mohou pustit do teplého mozku. Jestliže by vás někdy tato brutální gastronomie zajímala a vy opičí mozek chtěli ochutnat, moc dlouho nad otevřenou lebkou neotálejte, protože vychladlý mozek se změní v rosol s trpkou chutí.

Sýr v rozkladu

Kdekdo si občas rád nepochutná na dobrém sýru. Ale tahle dobrota je určena jen zarytým milovníkům zvláštností. Casu marzu možná na první poslech zní pěkně, ale pod tímto názvem se skrývá dosti podivná varianta sýru Pecorino Sardo. Sýr se totiž konzumuje v rozkladu. Touto chuťovkou se prohání larvy jako na závodním poli. Pro casu marzu nemusíte ani tak daleko cestovat jako v předešlých případech, zaleťte si na Sicílii a labužnický zážitek může začít.

Zdroje: www.idnes.cz, www.cestovinky.cz, www.youtube.com, www.novinky.cz