Pečete domácí chleba a nedáte na svůj recept dopustit? Nebo byste rádi začali s pečením domácího pečiva, ale nebaví vás stoh kuchařek a vytištěných papírů ke každému receptu? Máme pro vás tip na nejjednodušší chleba, jehož těsto dokáže připravit i nešika.

Univerzální recept na chleba

Tápání mezi recepty a hledání té spávné stránky na papíře či v mobilu rukama celýma od mouky čas od času potká každého. Právě tehdy se často rozhodneme vydat cestou nejmenšího zla. Co takhle jeden recept, který se bude hodit na všechno?

Univerzální recepty existují, ale je jasné, že to bude něco za něco. Univerzalita znamená, že z jednoho receptu a z jednoho zadělaného těsta uděláte hned několik různých výrobků. Budou vláčné, budou krásně nakynuté, jistě můžete do těsta ještě na závěr něco přidat, ale je jasné, že z jednoho těsta neuděláte všechno.

Podívejte se na tento univerzální recept od autorky z YouTube kanálu Jill Winger – Old Fashioned on Purpose představuje právě takové těsto.

S těstem vám může pomoci i domácí pekárna

Nutno dodat, že to rozhodně není jediné univerzální těsto a dalších existuje celá řada. Nejen to! Těsto rozhodně nemusíte připravovat ručně, máte-li domácí pekárnu. I když v ní nutně nemusíte chtít péci bochník, můžete si pekárnou jen nechat těsto vymíchat a nakynout. Obojí umí velmi dobře.

Pamatujte na pravidlo domácí pekárny, čili že do nádoby s metlami dáte napřed tekutiny a pak teprve suché ingredience. Pokud necháte pekárnu vymíchat těsto okamžitě, pak není nutné sypat cukr do jednoho rohu nádobky a kvasnice do jiného. To určitě platí u odloženého startu, kdy nechcete, aby se kvasnice aktivovaly dřív.

Při vymíchání pekárnou si dejte pozor také na to, který program volíte. I velmi jednoduché pekárny nabízejí programy „pizza“ a „hnětení“. U druhé varianty bývá těsto nadýchanější, protože počítá s delší dobou na kynutí a také s několikerým kynutím.

Recept na univerzální těsto se bude hodit při mnoha příležitostech.

Chleba, housky i sladké pečivo

Co z takového těsta připravit? Jak už bylo řečeno, autorka používá toto těsto na pizzu, ale v tom případě se ujistěte, že vyválíte nebo roztáhnete korpus na velmi tenkou placičku. Poměrně hodně totiž později opět nakyne.

Další možností je toustový chleba, což není u nás vyloženě oblíbené pečivo, ale dají se z něj udělat také menší bochánky nebo pletýnky, které můžete ještě vylepšit například semínky. Jestliže začnete experimentovat s různými moukami, dejte si pozor na celozrnné a různé alternativy s nižším obsahem lepku. Ty špatně kynou.

Skořicová hvězda: I toto zvládne malé dítě

Z těsta můžete ale také udělat sladké pečivo. Držte se univerzality těsta a nepřidávejte ani máslo ani cukr. Raději zvolte takové pečivo, které bude mít náplň. Velmi se osvědčili šneci se skořicí, rozinkami nebo makovou náplní, ale také zajímavější tvary, o kterých si hned řekneme.

Šneci se skořicí mohou na první pohled vypadat jako dost pracný pekařský počin, ale rozhodně nemusí být. Z těsta rozválejte velkou obdélníkovou placku a bohatě ji posypejte po celém povrhu cukrem smíchaným se skořicí. Obdélník srolujte jako roládu a nakrájejte rolku na zhruba dvoucentimetrové šneky, které s dostatečnými rozestupy pečte na plechu vyloženém pečicím papírem.

Krásné podzimní, ale i vánoční sladké pečivo můžete vytvořit jednoduše tak, že si nachystáte z těsta dvě placky stejného tvaru. Ideální jsou dva kruhy nebo dva trojúhelníky.

Spodní placku celou pomažte čokoládovou nátěrkou, marmeládou nebo skořicovým cukrem. Na takto potřenou placku položte druhou placku stejného tvaru, aby pěkně lícovaly. Poté nožem nařízněte těsto naskrz tak, aby vám vznikaly pruhy zhruba tři centimetry široké, ale aby stále držely uprostřed.

Kruh nařežeme od kraje ke středu, ale ne přes něj, aby vznikla hvězda. Dlouhý trojúhelník řežeme od krajů dlouhých stran ke středu, aby vznikl vánoční stromek. Nakrájené pruhy z obou těst a náplní uprostřed pak několikrát otočte, aby se zkroutily.

Tento recept je možné dělat i s dětmi. Výsledek je totiž velmi efektní. I když těsto a zkroucené pruhy nevypadají na plechu před pečením nijak lákavě, v troubě nádherně nakynou a pečivo bude nejen opravdu krásně vypadat, ale bude to také velmi chutná snídaně nebo svačina pro celou rodinu. Aby bylo pečivo krásně lesklé, nezapomeňte jej pomazat rozšlehaným vajíčkem.

