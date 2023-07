Lahodný domácí sýr: Jen 2 obyčejné přísady a za 10 minut máte hotovo

Zkoušeli jste si někdy vyrobit sýr? Myslíte si, že to sami doma nedokážete? Nebojte se! My vás to naučíme. Máme pro vás recept na ten nejjednodušší domácí sýr.

Pokud máte pocit, že vyrobit sýr je náročný a zdlouhavý proces, ke kterému potřebujete syřidlo, zvláštní nádobí s teploměrem nebo speciální formy, tak my vás z tohoto omylu vyvedeme. Nic takového není třeba. Vystačíte si pouze se dvěma surovinami a nádobím, které máte doma. U rodiny nebo návštěvy určitě sklidíte s domácím sýrem uznání obzvláště v době grilovací sezony. Sýr vyráběli už ve starověkém Egyptě Historie výroby sýrů sahá ke starověkým národům. Podle vykopávek, při kterých byly odkryty formy a nádoby na přípravu sýrů, lze usuzovat, že sýry patřily ke každodenní stravě obyvatel starého Egypta a Řeků. Staří Římané zdokonalovali procesy sýrařské výroby. Z kravského, kozího, osličího nebo ovčího vyráběli různé druhy sýrů. Ty ochucovali, zakuřovali nebo omývali slanými nálevy. Ve svých domech měli místnosti, které sloužily k jejich zrání. Nebojte se sýrových výzev Domácí výroba sýrů nemusí být nikterak složitá a náročná na čas. Pokud použijete čerstvé a kvalitní suroviny, výsledkem bude sýr tvarohové chuti, kterou si jistě oblíbíte, a zařadíte jej proto na svůj jídelníček. Jak vyrobit domácí mozzarellu vám ve videu ukáže kuchař Majkl: Jak na výrobu domácího čerstvého sýra Zkuste si připravit čerstvý sýr k přímé a rychlé konzumaci. K výrobě potřebujete pouze dvě suroviny: 1 litr kravského plnotučného mléka a 1 kg tučného tvarohu. Kvalita surovin by měla být vysoká, protože se odrazí na výsledné chuti. První fáze přípravy Do mléka přidejte tvaroh a zvolna zahřívejte do oddělení syrovátky. Přes síto vyložené gázou nebo bavlněnou utěrkou přeceďte a nechte chvíli odkapat. Tvarohovou sraženinu přes utěrku vyždímejte a vložte do čisté mísy. Polijte ji 30 g rozpuštěného másla, přidejte 1 čajovou lžičku kvalitní jemné soli, 1 lžičku jedlé sody a poté důkladně promíchejte. Domácí sýr vyrobíte z kvalitního mléka a tvarohu. Zdroj: Shutterstock Druhá fáze přípravy Ochucenou tvarohovou sraženinu vložte zpět do hrnce, který umístíte nad stále se nahřívající vodní lázeň. Díky teplotě se sraženina začne tavit. Procesu pomůžete pomalým mícháním. Po rozpuštění sýrovou taveninu naporcujte do krabiček nebo formiček. Přimáčkněte, uhlaďte povrh a nechte vydýchat. Poté formu přikryjte potravinovou folií a vložte do chladničky. Následně vychlazený sýr vyklopte a naporcujte. Přidejte chutě Tuto základní sýrovou recepturu můžete vylepšit o chutě suchých, popřípadě čerstvých bylinek nebo oblíbeného koření. Improvizujte nejen s dochucovadly, ale i tvary sýra. Použijte menší formičky různých tvarů na jednotlivé porce sýra, kterými ozdobíte talíře a pobavíte strávníky. Čtěte také: Jak vyrobit domácí tavený sýr: Je to snadné, potřebné suroviny už máte doma Čtěte také: Domácí balkánský sýr z mléka a citronu: Vynikající a 3x levnější než kupovaný Zdroje: www.plus.rozhlas.cz, www.toprecepty.cz