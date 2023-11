Kolik způsobů přípravy husy znáte? Slyšeli jste o pečení v tukové lázni, huse s pečenou dýní nebo si vystačíte s klasikou? Svatomartinská husa není žádná věda a i vy ji zvládnete na jedničku!

Umíte péct husu?

Husy a kačeny nebývají na nákupním seznamu ani jídelním menu obvyklé a zkušenosti s jejich přípravou máme často jen sporadické. Z husy ale nemusíte mít trému. Směle se jí postavte čelem! Svatomartinskou pečenou husičkou jistě potěšíte nejen vlastní mlsný jazýček, ale také zbytek rodiny či přátele.

Znáte-li klasický recept se solí a kmínem, nebaví vás a toužíte po něčem novém a extravagantnějším, inspirujte se třeba tímto receptem. Takto připravuje husu Roman Paulus ve videoreceptu na YouTube kanálu Kuchyně Lidlu. Tento způsob je o něco komplikovanější a zahrnuje nádivku, přílohu v podobě pečené dýně a také lokše čili placky z brambor a mouky.

Zdroj: Youtube

Husa pečená v tuku a klasický jednoduchý recept

Roman Paulus v článku pro Lidovky.cz zmínil, že nejideálnější je velmi pomalé pečení ve velkém množství husího tuku, který si kuchyně restaurace časem střádá. Bohužel, v podmínkách naší domácí kuchyně je tento způsob jen velmi těžko proveditelný. Jednak nemáme možnosti jako v profesionálních restauračních zařízeních a také se nabízí otázka, zda byste doma skutečně pekli husičku pomaličku a polehoučku celých dvanáct hodin jako v renomované michelinské restauraci.

Velikým plus v klasické přípravě chutné a šťavnaté husy je to, že kromě drůbeže, soli a kmínu nebudete potřebovat zhola nic. Ani za tuto významně jednodušší, ale vynikající variantu husy, se nemusíte stydět. Ba naopak! Pokud ji budete péci pomalu a zvolna, jistě sklidíte velký úspěch. Nebojte se, i ten nejobyčejnější recept stojí za to, a i kratší pečení bude trvat úctyhodných čtyři až pět hodin. Zatímco seznam ingrediencí je extrémně krátký, dlouhá je příprava a pečení.

Zmrzlou husu nechte povolit 24 hodin před začátkem pečení, v pokojové teplotě by měla pobýt alespoň dvě hodiny předem. Na husu se musí pomalu, aby se vypekla, ale neztuhla a zůstala šťavnatá. Husa, která má okolo 4 kg, se bude péci asi 3 a půl až 4 hodiny, s čímž je třeba počítat.

close info Shutterstock zoom_in Pečená husička, červené zelí a knedlík. Tak to máme rádi!

Jak se peče husa nejen na svatého Martina?

Z husy odstraňte drůbky, dlouhý krk a druhou půlku křídel. Tyto části můžete použít například na polévku.

Omytou husu důkladně posolte zvenku i zevnitř. Posypte troškou kmínu a uložte ji do pekáče nebo velkého hrnce prsy dolů. Přikryjte víkem a vložte do trouby předehřáté na 120 °C. Pokličku nezvedejte, husu nepropichujte ani nepodlévejte.

Postupně během následujících 3 hodin zvedněte teplotu v troubě až na 160 °C. O pečeni se nemusíte bát, dokud je přiklopená, nemůže se připálit a dělá se ve vlastní šťávě, respektive tuku. Na poslední hodinu pečení zvyšte teplotu na 170 °C, sejměte pokličku nebo horní půlku pekáčku, husu otočte prsy nahoru a přelijte výpekem. Přidejte asi půl litru vody a takto odkrytou ji dejte zpět do trouby a nechte zezlátnout až do zdárného konce.

Husu můžete rozdělit na části hned nebo ji přinést na stůl vcelku a rozdělit až tam. K pečené drůbeži se báječně hodí sladkokyselé červené zelí a knedlík, nicméně volba přílohy je jen na vás.

Nezapomeňte, že k huse je vhodné podávat i výpek, z toho ale musíte napřed odstranit většinu tuku. To se dělá dobře v jakékoli sklenici, kde se po ustálení tekutina slitá z pekáče rozdělí na tmavou šťávu dole a světle žlutý tuk nahoře. Tuk z horní vrstvy opatrně slijte nebo odstraňte lžicí, šťávu ochutnejte a případně nařeďte horkou vodou.

Lžíce šťávy se hodí na polití pečínky na talíři, zbytek nechte v omáčníku na stole, ať si může každý dát, kolik potřebuje.

Zdroje: lidovky.cz, foodora.cz