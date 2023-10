Milujete vychlazené moučníky, ve kterých je spousta krému? Pak tu pro vás máme lehoučké žloutkové řezy, které patří mezi oblíbené retro dezerty. Křehkému těstu spolu s krémovou náplní zkrátka nikdo neodolá. Je to snadné a zvládne to i úplný začátečník.

Není jisté, kde přesně vznikly první žloutkové řezy, jelikož se o jejich původ dohaduje hned několik států Evropy. I když se dnes už tolik nepečou, za dob našich babiček byl tento moučník na prvních místech v žebříčku. Tehdy se totiž připravoval z pravého žloutkového krému, a ne z pudinkového sáčku. Můžete však vyzkoušet oba krémy a sami posoudit, který je lepší.

Žloutkové řezy s vanilkovým pudinkem můžete upéct také podle video receptu na YouTube, na kanálu Máma Kristýna:

Zdroj: Youtube

Křehké pláty těsta

Nejdříve si zapněte troubu na 200 °C, aby se vám mezitím krásně vyhřála. Poté vyložte dva plechy pečicím papírem, na které dejte tence rozválená listová těsta. Oba pláty lehce propíchejte vidličkou a dejte péct do trouby na 20 minut. Jakmile bude těsto zbarvené dozlatova, vyndejte ho z trouby a nechte vychladnout.

close info shutterstock.com zoom_in Listové těsto po upečení bude krásně lehké a křehké.

Krém ze žloutků

Na žloutkový krém budete potřebovat 4 žloutky, 60 g cukru krupice, 25 g hladké mouky, 2 lžičky kukuřičného škrobu a 280 ml mléka. Žloutky o pokojové teplotě vyšlehejte s cukrem do husté pěny, do které poté všlehejte mouku a škrob. A co se zbylými bílky? Můžete je využít na jiné dezerty, jako jsou makronky nebo sněhové pusinky.

Vyšlehejte hustou směs

Mléko v hrnci přiveďte k varu a za stálého šlehání ho přilijte do žloutkové směsi, kterou následně vraťte zpět do hrnce a opět přiveďte k varu. Směs na horké plotně šlehejte do té doby, dokud nebude dostatečně hustá.

Náplň z pudinku

I když se moučník nazývá žloutkové řezy, můžete ho připravit i bez žloutků. Připravte si 600 ml mléka, 2 sáčky vanilkového pudinku, 80 g cukru krupice a 200 g másla. Do 200 ml mléka přisypte vanilkové pudinky a důkladně promíchejte. Zbylých 400 ml mléka přiveďte k varu, přilijte rozmíchanou směs s pudinky a asi půl minuty vařte za stálého míchání. Hotový pudink odstavte, přisypte cukr a jakmile bude směs vychlazená, zašlehejte ještě máslo.

close info Shutterstock zoom_in Pravý žloutkový krém je základ řezů.

Do lednice

Hotovým krémem potřete vychlazený plát listového těsta a druhým ho přiklopte. Poté vložte žloutkové řezy do lednice, aby vše krásně ztuhlo. Dobré je řezy nechat v lednici vychladit alespoň na 2 hodiny. Žloutkové řezy můžete podávat pouze pocukrované, anebo ještě polité cukrovou polevou.

Poleva na závěr

Pokud se rozhodnete pro polevu, budete potřebovat oblíbený džem, ideální je však rybízový, 100 g moučkového cukru, 2 lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy a 1 lžíci rumu. Prosátý cukr utřete s citronovou šťávou, rumem a s několika málo lžícemi horké vody, aby vám vznikla hladká kaše. Horní plát řezů potřete nejdříve marmeládou a poté na ní rozetřete připravenou polevu. Opět dejte vychladit a jakmile poleva zatuhne, můžete podávat.

Zdroje: spektrumzdravi.cz, vikendovepeceni.cz, tyden.cz