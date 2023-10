Milujete bramboráky a chcete ochutnat ty nejlepší, na nichž si pochutná opravdu každý? Zkuste recept na ty nejkřupavější podle gastrošéfa z Ostravy!

Bramborák patří mezi jedno z nejoblíbenějších jídel, které se na české tabuli objevují poměrně často. Víte však, jak připravit ty úplně nejlepší? Vyzkoušejte to podle osvědčeného receptu a provoňte v sychravém čase kuchyň česnekem s majoránkou! Jistě sklidíte totální ovace.

Jak se připravují bramboráky od Heřmana Gazdy? Podívejte se na YouTube video z kanálu Ostravsky gastrošef:

Zdroj: Youtube

Bramboráky jsou stálým hitem české kuchyně

Bramboráky jsou lidové jídlo, který má dle krajů mnoho různých názvů a pojmenování. Dokonce je nenajdete v žádné starší panské kuchařce, a to nejen pod názvem bramborák, ale ani jako cmundu či strouhanec. Tato lahůdka byla pro panstvo moc prostá a byla tak považovaná za jídlo chudších vrstev. Využívalo se škrobu, který jednoduché bramborové placky držel pohromadě. V o trochu bohatších vrstvách se využívala pak i mouka.

close info Valeria Selezneva/Shutterstock.com zoom_in Nejprve si řádně omyjte a očistěte brambory.

Nejlepší bramboráky z Ostravy

Nejprve si řádně omyjte a očistěte brambory, abyste jich měli ve výsledku zhruba 300 g brambor. Nejlépe je použít moučný typ C. Následně je nastrouhejte na struhadle či pomocí robotu a vymačkejte z nich přebytečnou šťávu. Následně brambory dochuťte trochou celého kmínu, přidejte 3 stroužky česneku, špetku majoránky, sůl a pepř. Následně do směsi přidejte 2 celá syrová vejce a 1 lžíci plnotučného mléka a zasypte 100 g hrubé mouky. Veškeré ingredience řádně promíchejte a ve výsledku by vám mělo vzniknout tužší bramborové těsto, proto množství mouky použijte dle vodnatosti brambor.

Můžete začít smažit

Pokud máte těsto v odpovídající konzistenci, nastává chvíle, kdy jej můžete nechat pár minut odstát a dát si mezitím rozpálit pánvičku se sádlem. Pak nezbývá než upéct první zkušební kousek, který ochutnáte a případně těsto dochutíte. Následně můžete začít péct jednotlivé bramboráky z veškerého těsta, a to pěkně dozlatova, aby byly příjemně křupavé. Patříte mezi vegetariány? V tom případě si můžete bramboráky usmažit na přepuštěném másle.

Před servírováním použijte ubrousek

Pokud se řídíte zásadami zdravé výživy, nezapomeňte každý kus ihned po smažení zbavit nadbytečného tuku, a to pomocí papírových kuchyňských utěrek. Nechte však bramboráky pár minut vychladnout, abyste se o horký tuk nespálili!

close info Malgorzata WI / Shutterstock.com zoom_in Bramboráky osmažte na sádle.

Zkuste i možné příchutě

Pokud patříte mezi gurmány a rádi ochutnáváte nové chuti, neváhejte zkusit do základního těsta i další ingredience. Skvělým doplňkem je cuketa, slanina, uzené maso, ale i dušené houby.

Zdroje: www.kuchynelidlu.cz, www.kucharkapro dceru.cz