Nejlepší česnečka: Takhle ji vařila moje babička a nikdy nebyla nemocná

Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Česneková polévka neodmyslitelně patří k podzimu, kdy je lidský organismus nejvíce náchylný na nachlazení a chřipky. Kromě toho, že tělu dodá sílu a zatočí s nejrůznějšími viry, navíc skvěle chutná a nádherně voní. Receptů, jak česnečku připravit, existuje hned několik, jeden z nich jim ale dominuje.

Zdroje: YouTube.com, nazeleno.cz, fresh.iprima.cz

Česneková polévka možná patři mezi ty nejjednodušší pokrmy na přípravu, i tak svou chutí ale rozhodně předčí i podstatně náročnější polévky. Navíc na ni mnozí nevsází jen kvůli její lahodnosti, ale také pro její leckdy až magické účinky. Česnečka totiž spolehlivě zatočí s kocovinou i nachlazením.

Česnek a jeho účinky na zdraví

Česnek je právem považován za superpotravinu. Obsahuje celou řadu vitamínů a minerálních látek, díky kterým posiluje obranyschopnost těla a zároveň pomáhá s léčbou celé řady zdravotních problémů. Na tom se významně podílí v něm obsažená látka zvaná alicin, který je velmi silným přírodním antibiotikem.

Česnek je jedním z nejlepších přírodních antibiotik. Zdroj: Shutterstock

Uleví při kocovině i nachlazení

Konzumace česneku ulevuje při rýmě a nachlazení, neboť dokáže uvolnit ucpaný nos a čistit dýchací cesty. Kromě toho podporuje vykašlávání. Jeho účinky ale sahají ještě dál. Česnek z těla odstraňuje nejrůznější parazity, snižuje krevní tlak, slouží jako prevence rakoviny a napomáhá ke snižování cholesterolu v krvi. Zároveň snižuje bolesti žaludku a ulevuje od nevolností a střevních obtíží. I proto si právě česnekovou polévku mnozí zamilovali jako první pomoc po propité noci.

Přestože česnek nabízí celou řadu zdravotních benefitů, vězte, že by se jeho zvýšené konzumaci měli vyvarovat lidé trpící dlouhodobými problémy s trávením. Zároveň není česnek ve větší míře doporučován těhotným a kojícím ženám.

Poctivá česnečka

Jakmile tedy pociťujete žaludeční nevolnost nebo se o vás pokouší chřipka, zvyšte přísun česneku. Ten můžete konzumovat hned v několika podobách. Odvážlivci jej mohou přijímat jen tak v syrovém stavu, lépe ale uděláte, když si z něj připravíte čaj anebo právě lahodnou česnekovou polévku.

Na podrobný postup se podívejte ve videu:

Na dvě porce si oloupejte a nakrájejte na kostičky 4 brambory a lehce je orestujte na větší lžíci sádla. Brambory osolte a zasypte je také asi 1/2 lžičky drceného kmínu. Jakmile jsou brambory mírně zlatavé, prolisujte k nim jeden stroužek česneku a ještě chvíli opékejte. Do hrnce přilijte zhruba jeden a čtvrt litru kuřecího vývaru a brambory vařte do doby, než změknou. Místo vývaru můžete použít i vodu, s vývarem je ale výsledná chuť polévky přece jen lepší.

Polévku osolte, opepřete a prolisujte do ní další česnek v závislosti na tom, jak silnou česnečku chcete mít. Zlatou střední cestou je asi 10 stroužků. Do hrnce vyklepněte dvě celá vejce a dobře je rozmíchejte. Polévku asi dvě minuty provařte a v úplném závěru do ní vmíchejte jednu hrst sušené majoránky. A můžete podávat!

Tipy při vaření česnečky

Intenzitu česneku v česnekové polévce ovlivňují dva faktory. Jedním z nich je, kolik stroužků do ní přidáte, druhým pak, kdy česnek přidáte. Česnek totiž během vaření ztrácí svou sílu a vytrácí se jeho štiplavost. Pokud jste tedy milovníky česneku a chce si jej naplno vychutnat, přidávejte česnek až v úplném závěru vaření. Klidně si jeden či dva stroužky vymačkejte přímo do talíře a pak je polévkou zalijte.

Do česnečky se skvěle hodí dozlatova opečené krutony. Zdroj: Shutterstock

A pokud chcete česnečku povznést na trochu vyšší úroveň, přidejte do ní krutony. V ideálním případě do misky s polévkou položte větší plátek opečené bagety, zasypte ji tvrdým sýrem a dejte na pár minut zapéct do trouby.