Nejlepší čokoládový krém na dort: Jen ze tří ingrediencí a bez cukru

Připravit dobrý čokoládový krém není vždy úplně jednoduché. V mnoha receptech se do něj totiž přidává velké množství másla a také cukru, v důsledku čehož je krém opravdu hutný, přeslazený a nemusí chutnat každému. Věděli jste ale, že na přípravu krému máslo ani cukr vůbec potřebovat nebudete? Hravě ho vykouzlíte z pouhých tří surovin.

Když přijde řeč na čokoládový krém, mnozí si ihned vybaví krém pařížský. Ten chutná božsky, je ale pravdou, že je jeho příprava poněkud náročnější a hlavně zdlouhavá. Naštěstí si ale můžete velmi jednoduše a rychle připravit jiný čokoládový krém, který je stejně tak dobrý. A zvládnete to z pouhých 3 ingrediencí a během pár minut.

Čokoládový krém se běžně připravuje z másla, zvládnete to ale i bez něj. Zdroj: Shutterstock

Zásady dobrého krému

V mnoha receptech nejen na čokoládový krém se objevuje nezanedbatelné množství másla, které se do krémů přidává proto, aby v chladničce dobře zatuhly a na dortech držely. Takové krémy ale zrovna dvakrát nejsou po chuti úplně každému. Jsou totiž velmi hutné a těžké a nikdo si na nich pořádně nepochutná. Navíc se často stává, že se máslové krémy během přípravy srazí. Raději tedy máslo do krému vůbec nepřidávejte.

Mnohem lépe uděláte, když krém namísto másla postavíte na domácí šlehačce. Myslete ale na to, že musí být smetana před šleháním dokonale vychlazená. Jinak by se šlehačka nepovedla. Abyste si pojistili dobrý výsledek, šlehejte smetanu ve skleněné či kovové míse, kterou jste předtím vložili alespoň na 20 minut do mrazáku. Tak se šlehačka zaručeně povede na jedničku.

Šlehačku zkuste šlehat ve studené míse. Práce půjde lépe od ruky. Zdroj: Shutterstock

Při přípravě krémů zároveň vybírejte kvalitní suroviny. Pokud se chystáte dělat vanilkový krém, kromě vanilkového cukru do něj dejte i zrníčka pravé vanilky. U čokoládového krému zase vsaďte na opravdu kvalitní čokoládu s vysokým obsahem kakaa. I když jsou tyto ingredience pochopitelně dražší, výsledek bude naprosto fantastický.

Barevné krémy

V případě, kdy se chystáte dort zdobit barevným krémem, rozhodně nesahejte po potravinářském barvivu. Mnohem lepší práci udělají přírodní barviva. Rozmixovaný špenát dodá krému krásnou zelenou barvu, mrkvová šťáva zase oranžovou, borůvky fialovou a maliny červenou. Zároveň s použitím ovoce a zeleniny bude dort přece jen o něco zdravější.

Čokoládový krém z mascarpone

Podrobný postup najdete ve videu:

Skvělý čokoládový krém zvládne připravit i naprostý antitalent. Do mísy nalijte 500 mililitrů opravdu dobře vychlazené smetany a přidejte do ní 500 gramů sýru mascarpone. Vezměte si kuchyňský mixér a smetanu s mascarpone šlehejte asi 4 minuty, dokud nevznikne krásně jemný, hustý a nadýchaný krém. Ve vodní lázni rozehřejte 400 gramů mléčné čokolády a nechte ji krátce vychladnout. Rozhodně by neměla být horká. A pak už ji jen nalijte do mísy ke krému a znovu všechno společně projeďte mixérem, aby se ingredience spojily.

Krémem už jen naplňte cukrářský sáček a můžete se pustit do zdobení dortů, rolád anebo třeba cupcaků. A nemusíte mít obavy, krém se dobře udrží na nejrůznějších dobrotách i při pokojové teplotě.