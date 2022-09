Nejlepší rajčatový protlak. Perfektně hustý a rychle hotový

Z přebytků rajčat lze vykouzlit do kuchyně mnoho užitečného. Možná už na vás ve spíži čeká hotová omáčka na špagety, sušená rajčata v oleji či kečup. Co si ale ještě připravit i skvělý rajčatový protlak?

Jestliže jste pěstiteli rajských jablíček, určitě v tuto chvíli stále sklízíte plody, se kterými pomalu už nevíte coby. Máme pro vás návod na přípravu rajského protlaku, který se v zimě bude rozhodně hodit. Vlastní zásoby, co si vlastně víc přát?

Rajský protlak využijete do špaget, ale i do dalších pokrmů. Zdroj: Shutterstock

Co je vlastně rajský protlak?

Výrobek jemné konzistence ze zralých rajčat bez semínek a slupky. Protlaky se rozdělují na:

protlak s 100% zeleninovým podílem

protlak s přídavkem soli

protlak s přídavkem cukru

My vám nabídneme ten první, který obsahuje pouze a jen rajčata!

Na přesný podrobný postup se můžete podívat v následujícím videu:

Jemňoučký rajčatový protlak

Základ protlaku tvoří samozřejmě rajčata. Ale myslete na to, že musí být dostatečně vyzrálá. Pokud máte nazelenalé plody, nevadí, nechte je v pokojové teplotě pod teplou dekou „dojít“. Teď asi očekáváte další ingredience… ale ty se nekonají. Jednoduše žádnou jinou přísadu potřebovat nebudete.

V den D rajčata omyjte, nakrájejte na menší kusy, přičemž vykrajujte zbytky po stopce. Rajčata dejte do hrnce a zapněte plotýnku. Nikam neodcházejte, promíchávejte odspoda, za chvíli pustí rajčata šťávu a to je okamžik, kdy rendlík překryjte pokličkou – nepřiklápějte úplně, nechte prostor pro unikání páry. Po cirka 10 minutách zkontrolujte, promíchejte a opět vařte. Takto pokračujte do úplného rozvaření rajčat, kdy se bude od rajčete oddělovat slupka a všechny části budou měkké. Dohromady to zabere přibližně 40 minut času. Poté odstavte ze sporáku a nechte vychladnout, tak, abyste mohli použít tyčový mixér.

Vařená rajčata propasírujte. Zdroj: Maples Images/Shutterstock.com

Až to bude možné, promixujte rajčata, nemusí to být dokonalé, je to jen usnadnění práce při dalším kroku. Na řadu totiž přichází pasírování přes sítko nebo přes pasírovací strojek, pokud ho máte doma (jestliže o něm uvažujete, lze ho pořídit již od cca 350 Kč).

Propasírovanou šťávu musíte zbavit tekutiny, proto si nachystejte cedník, do něhož vložte pár vrstev gázy nebo řídkou plenu a nandejte ho na misku. Postupně do cedníku nalévejte šťávu, ale nemíchejte! Pravidelně odstraňujte i přeceděnou tekutinu, pokud je miska nižší (kdo má rád, ať tekutinu z rajčat vypije nebo udělá polévku). Tento proces je zdlouhavější, zabere zhruba dvě hodiny. Po této době už nebude oddělování tekutiny tak markantní, tak můžete vršek překrýt talířem a nechat „pracovat“ přes noc.

Druhý den stačí hotový protlak překlopit do vyšší pánve a nechat asi 10 minut ještě povařit, aby se odpařil zbytek tekutiny.

Výsledek přendejte do čistých menších sklenic. Jestliže si chcete nechat rovnou jednu skleničku v lednici, stačí na vrch protlaku vlít olej.

Skleničky sterilujte tak, jak jste zvyklí.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.jaktak.cz