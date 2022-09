Křupavé rohlíky podle Evžena Humla z Chalupářů. Upečete si je snadno doma

"Když si vzpomenu na ty rohlíky co bývaly dřív, když ještě pekaři měli péči. Ráno v šest hodin, čerstvý rohlíčky, křupavý. Na desátku, čerstvý rohlíky, křupavý. Ještě odpolední rohlíky byly ve čtyři hodiny čerstvý." Kdo by neznal známou hlášku Evžena Humla z Chalupářů. A pokud ani vaši pekaři nemají tu správnou péči, upečte si rohlíky doma.

Není nad čerstvě upečený, voňavý, a ještě lehce teplý rohlík, který si můžete namazat máslem. Máme pro vás jednoduchý a zaručený recept, který hravě zvládne každý. Evžena Humla by takové rohlíčky jistě potěšily.

Počátek rohlíku

Dle legendy má pečení rohlíků na svědomí vídeňský pekař Peter Wendler. V roce 1683, kdy Vídeň odrazila útok Turků a zvítězila nad Osmanskou říší, nechal vyrobit pečivo ve tvaru půlměsíce, symbolu islámu. Skutečnost je však jiná. První klášterní zápisky zmiňovaly rohlíky už od 10. století a tehdy se jednalo o velikonoční pečivo.

Dle legendy má pečení rohlíků na svědomí vídeňský pekař Peter Wendler. Zdroj: JDzacovsky/Shutterstock.com

Rohlíky podle Evžena Humla

Na videonávod se podívejte zde:

Co budete potřebovat? Pouze pár základních surovin: 500 g hladké mouky, 250 ml vlažné vody, 2 kávové lžičky soli, 40 sádla, 1 lžičku cukru a trochu máku, kmínu, sezamu…

Začněte kváskem

Ve vodě rozpusťte droždí a trochu cukru. Řádně vše zamíchejte, poprašte špetkou mouky a nechte na teplém místě vzejít. Většinou stačí kvásku asi tak deset minut.

A jde se na těsto

Nejprve si rozehřejte sádlo, aby bylo tekuté, ale ne vroucí. V případě, že máte kuchyňský robot, použijte ho, v opačném případě těsto vymíchejte ručně. Do mísy přesejte mouku, přidejte sůl, přilijte rozpuštěné sádlo a nakonec i hotový kvásek. Postupně vypracujte kompaktní a vláčné těsto. Robotem byste měli hníst něco kolem 8 až 10 minut.

Hotové těsto nechte hodinku kynout pod utěrkou na teplém místě. Během kynutí krásně zvětší svůj objem. Poté jej vyklopte na pracovní desku a rozkrájejte ho na deset stejně velkých kousků. Každý by měl vážit asi 80 g. Těsto můžete rozdělit od oka anebo si pomoci kuchyňskou váhou.

Každý kousek těsta byste měli rozválet do tvaru trojúhelníku. Je důležité, abyste těsto vůbec nepodsypávali moukou, protože lepivost těsta je žádoucí, aby rohlík po zamotání dobře držel a nerozpadal se. Každý trojúhelník poté srolujte, a ještě s ním lehce poválejte. Malinko jej roztahujte jemným přitlačením do stran, aby byl uprostřed silný zhruba 3 cm.

Připravené rohlíky poté pokládejte na plech vyložený pečicím papírem tak, aby měl každý kus kolem sebe dost volného místa, protože pečením zvětší svůj objem. Následně plech přikryjte utěrkou a nechte rohlíky další hodinu kynout. Po uplynutí náležité doby zvlhčete pečivo vodou z rozprašovače a posypte je mákem nebo jiným kořením či semínky.

Připravené rohlíky poté pokládejte na plech vyložený pečicím papírem tak, aby měl každý kus kolem sebe dost volného místa, protože pečením zvětší svůj objem. Zdroj: Veronika Zámečníková

Potom plech vložte do předehřáté trouby na 250 °C. Do spodní části trouby zároveň vložte plech, do kterého jste dali 1 hrnek vody nebo hrst ledových kostek. Troubu rychle zavřete, uvnitř se vytvoří potřebná pára.

Rohlíky pečte 5 minut, pak plech s vodou vyjměte a pečte dalších 8 až 10 minut. V tento moment je dobré, rohlíky hlídat a včas je vyndat. Měly by mít zlatohnědou barvu, aby byly dostatečně propečené a křupavé. Na závěr opět rohlíky poroste lehce vodou a nechte je vychladnout na kuchyňské mřížce. A máte hotovo, teď už stačí jen popřát dobrou chuť.

Zdroje: www.vareni.cz, www.recepty.cuketka.cz, www.neviditelnypes.lidovky.cz