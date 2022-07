Domácí rychlokvašky: Tyto zůstanu křupavé a chutnají božsky!

Naložte si letos okurky do slaného nálevu a připravte si báječné rychlokvašky. Na rozdíl od klasického zavařování si zachovají potřebné enzymy a vitamíny. Zkuste náš recept.

Mléčné kvašení není žádnou novinkou, lidé ho používají stovky let na nejrůznější zeleninu, jako je mrkev, zelí nebo okurky, kterým se lidově říká rychlokvašky. Co rodina, to recept platí u mnoha tradičních českých pokrmů a nejinak je tomu i u rychlokvašek. Základem receptu jsou kromě okurek ještě voda a sůl, často se používá i koření jako kopr, křen, nové koření, česnek, celý pepř a vinné listy. A aby se vám dílo povedlo, okurky musíte pečlivě omýt a sklenice musí být perfektně čisté.

Okurky omyjte a nechte je několik hodin namočené ve vodě. Zdroj: Profimedia

Seberte křís

Doba kvašení je závislá na okolní teplotě, pokud je kolem 15 °C bude hotovo zhruba za 4 týdny, při 20 °C proběhne kysání už za týden. Jakmile je zelenina vykvašená, skladujte ji v teplotě mezi 0 °C až 10 °C a nezapomeňte ji kontrolovat. Pokud objevíte na povrchu pěnu nebo jemné bublinky, je to dobrý signál, protože fermentace probíhá. Někdy se objeví bílý povlak, kterému se říká křís - ten stačí sebrat lžící.

Domácí rychlokvašky

Suroviny:

40 g soli

1000 ml vody

2 - 3 cm čerstvého křenu

3 stroužky česneku

okurky

bobkový list

3 kuličky nového koření

10 kuliček celého pepře

kopr

vinné listy

Okurky opatrně vkládejte do sklenic. Zdroj: Profimedia

Postup:

Připravte si lák. Sůl vsypejte do vody a promíchejte. Vodu asi 2 minuty převařte a nechte vychladnout.

Kousek křenu oloupejte a pak nakrájejte na tenčí kolečka, stroužky česneku oloupejte a nakrájejte na poloviny.

Okurky pečlivě operte a nechte před nakládáním několik hodin ve vodě.

Pokud nemáte stejně velké, ty největší propíchejte na několika místech vidličkou a poté je společně s kořením naskládejte do sklenic.

Plastovým kolečkem, které koupíte v obchodě s kuchyňskými potřebami, zajistíte, aby okurky po zalití lákem nevyplavaly na povrch.

Nakonec okurky zalijte lákem, aby byly potopené. Sklenici zajistěte víčkem, ale neutahujte ho. Můžete použít i potravinářskou fólii a zajistit gumičkou.

Sklenici postavte na talíř nebo do misky, aby do ní mohla stéct případná šťáva, která během kvašení přeteče.

Okurky nechte kvasit při pokojové teplotě a jakmile se přestane tvořit pěna, je to znamení, že jsou rychlokvašky hotové a můžete utáhnout víčko, přesunout do chladu a lze je už i konzumovat.

Zdroje: varimesmozkem.cz, www.idnes.cz