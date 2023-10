Oblažte se v sychravých dnech oblíbenou českou klasikou! Gulášová polévka vás nejen zahřeje, ale zároveň i příjemně zasytí. Pojďte ji tentokrát zkusit podle „gastrošefa“ z Ostravy.

Gulášová polévka neboli lidově řečeno gulášovka je oblíbenou pochoutkou nejen dospělých, ale i dětí. Proto je také v pravidelné nabídce mnoha restaurací a doma volbou, která zpravidla nikoho nezklame. Zároveň se jedná o poměrně rychlý a nenáročný pokrm, který zvládne levou zadní i každý začátečník.

Připravte si gulášovou polévku podle receptu na kanálu Ostravsky Gastrošef (Heřman Gazda):

Gulášová polévka

Přestože je tato polévka považována za českou klasiku, původem se jedná o tradiční uherskou polévku z hovězího masa, brambor a mleté papriky, díky které má svou typickou barvu. Zajímavé je i propojení všech chutí, a k tomu je potřebný čas. Pokud se připravuje z kousků masa, čas se prodlužuje, aby bylo maso dostatečně měkké. Pokud však využijete maso mleté, doba přípravy se značně zkrátí.

close info shutterstock zoom_in Základem dobré gulášovky je dostatek cibule.

Cibule je základ

Nejprve si nakrájejte cibuli na tenké plátky a opravdu jí nešetřete. Jak se říká u guláše, cibule by mělo být jako masa a i v tomto receptu toto pravidlo platí. Pak ji vložte do hrnce do předem rozpáleného tuku a pomalu ji na mírném stupni plotýnky osmažte do zlatova.

Připravte si mleté maso

Mezitím si připravte i druhou pánev s trochou rozpáleného oleje a dejte na něj osmažit mleté maso, nejlepší je použít mix. Po chvíli lehce opepřete, přidejte trochu rajského protlaku, promíchejte a chvíli společně orestujte. Po chvíli jej přidejte ke zlatavé cibuli a řádně promíchejte.

Přisypte malou lžičku mleté papriky, je na vás, jestli použijete sladkou či pálivou. Následně maximálně minutu společně orestujte, po delší době by hrozilo, že paprika zhořkne, proto tuto fázi zbytečně neprodlužujte. V tento moment přilijte domácí vývar a zhruba hodinu vařte na mírném stupni plotýnky.

Čas na přípravu zeleniny

Mezitím si nakrájejte 1 celou červenou papriku na malé kostičky, stejně tak si pokrájejte na menší kousky očištěné brambory, mrkev a celer. Nezapomeňte ani na řádnou dávku čerstvého česneku, který zároveň posílí vaše zdraví. Veškerou zeleninu promíchejte se sušenou majoránkou, kterou na zeleninu rozemněte mezi prsty. Dosáhnete tak intenzivnější vůně.

close info Shutterstock zoom_in Polévku lze dochutit i chilli kořením.

Spojte chuť masa a zeleniny

Zhruba po půl hodině vaření vsypte do připravované polévky pokrájenou zeleninu a nechte pod pokličkou dovařit, opět na mírném stupni. V tuto chvíli se nádherně propojí veškeré chuti a zelenina nebude zbytečně rozvařená. Naopak bude příjemná na skus. Nezbývá než servírovat na stůl a popřát dobrou chuť! Skvělým doplňkem je krajíc čerstvého chleba.

