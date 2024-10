Extra šťavnatý, s dokonalou chutí: Holandský řízek nejlépe vyladíte pomocí těchto triků

Johana Dahlová 2. 10. 2024

Co uvařit k večeři? Zkuste třeba holandský řízek. S těmito triky to bude ten nejlepší, jaký jste kdy jedli. Vyzkoušejte nejen zaležení masa do druhého dne, ale také výběr surovin můžete mírně pozměnit. Všechny společně pak vykouzlí něco extra na vašem talíři.

Holandský řízek je oblíbené retro Prahnete po retro hitovkách jako je holandský řízek? Kombinace mletého masa a sýra je vždycky bezva, a nejinak je to i v případě holandského řízku, nad kterým by se Holanďané asi velmi podivovali. Jeho název patrně poukazuje na přidaný sýr, což je potravina typická pro Nizozemí. Tam a v dalších několika zemích jsou spíš známé masové kuličky se sýrem. Jak na extrémně vymazlený holandský řízek z bůčku vám poví Těhotnej kuchař v tomto příspěvku ze stejnojmenného kanálu. Zdroj: Youtube Jak se dělá ten nejlepší holandský řízek? Co je to vlastně ten holandský řízek. V podstatě sýrem vylepšený karbanátek, který je také hezky šťavnatý díky trojobalu. Jde v podstatě o náhražku řízku, se kterou přišly hospodyně patrně už v době po druhé světové válce. Je to jídlo oblíbené jak u dospělých, tak u dětí a z domovů se brzy dostalo i do jídelen a restaurací. Díky sýru je konzistence jemnější a i chutnější. Jak už bylo řečeno v příspěvku, tradičně se podává holandský řízek s bramborovými přílohami. Hlavně s kaší, bramborovým salátem nebo vařenými bramborami a salátem ze strouhaných okurek. Na přípravu holandského řízku se často používá mleté vepřové či konkrétně bůček. Může ale jít i o jiné prorostlé vepřové maso. Tato masa jsou volena právě pro svoji šťavnatost. Protože jde právě o ni, doporučuje se používat ledovou vodu nebo studené mléko, které se při zapracování lépe vsákne do masa. Stejně tak je vhodné maso předem nasolit. Někteří dokonce nechávají maso s mlékem a solí odležet přes noc, aby by se masná směs lépe spojila. close info Profimedia zoom_in Do holandského řízku můžete přidat různé sýry i bylinky. Na čem ještě záleží? Co se týče sýra, typicky se přidává na kilo masa čtvrt kila strouhaného eidamu nebo goudy. Jak jste si ale mohli všimnout ve videoreceptu, autor doporučuje i trochu výraznější sýry, jejichž brilantní chuť dodá pokrmu také říz. Doporučuje se například i sýr s modrou plísní typu Niva a podobně. Ale pozor, pro děti může být tento sýr příliš výrazný a také slaný. Do směsi masa a sýra patří samozřejmě sůl a pepř, ale s těmi opatrně, protože maso už bylo nasolené dopředu. Rozhodně nesmí chybět ani najemno nasekaná petrželka. Ač se to může zdát nedůležité, zelené koření dodá každému pokrmu chuť i vůni a petrželka rozhodně k holandskému řízku patří. Experimentovat můžete i s tymiánem nebo majoránkou, lepší jsou ale zelené než sušené. Související články close Vaření a recepty Lečo de luxe, které vydrží celou zimu: Stačí, když ho po uvaření správně zavaříte close Vaření a recepty Krémovou kukuřičnou polévku připravíte za 30 minut: Uložte si recept na chutný oběd video Zdroje: apetitonline.cz, toprecepty.cz

