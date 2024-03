Máte doma pár brambor a spekulujete, co s nimi? Udělejte si domácí hranolky! Příprava těch nejlepších a nejkřupavějších hranolek není nic složitého, ale chvliku to zabere. Za zkoušku tento recept ale určitě stojí!

Domácí hranolky nejsou příloha, ale hlavní chod!

Obyčejné hranolky jsou vlastně docela neobyčejné. Většina si představuje, že stačí brambory nakrájet a osmahnout, ale ti, co vaří a sledují různé recepty dobře vědí, že hranolky se smaží minimálně dvakrát, případně je možné je dopékat.

I hranolky lze připravit několika způsoby. Až budete dělat hranolky doma, připravte je podle tohoto receptu. Budou tak dobré, že si zaslouží být hlavním chodem!

Jak udělat ty nejkřupavější hranolky vám poví Starej Fotr. Na svém YouTube kanálu vám nabízí celou řadu zajímavých videí především o vaření.

Smažené hranolky: Za polotovary se nemusíte stydět

Myslíte, že to takto dělají i šéfkuchaři? Málokdy! Připravit hranolky z čerstvých brambor sice rozhodně zvládne každý kuchař, nicméně v podmínkách restaurací, a nezáleží na tom jak špičkových, je to proces poměrně zdlouhavý v porovnání se svižností, kterou musí kuchtíci připravovat jídla pro hosty.

Kdo zná práci v kuchyni, ví, že to je honička, hlavně když hosté už netrpělivě čekají. Možná vás překvapí, že i v restauracích se proto běžně používají polotovary podobné těm, které si můžete sami koupit v obchodech v oddělení s mraženými potravinami.

Hranolky lze připravit i jedním smažením, ale budou okamžitě měknout. Takto zbrkle je určitě nedělejte. Je to ztráta času, a hlavně chutných brambor. Pamatujte také, že i na druhu brambor záleží. Nejlepší jsou druhy, které jsou hodně škrobové.

close info T.Photo / Shutterstock zoom_in Hranolky smažte na dvakrát, jen tak budou krásně křupavé.

Ty nejlepší a nejkřupavější domácí hranolky

Jak na dobré a křupavé domácí hranolky? Hranolky můžete připravit z oškrabaných, ale i čistých brambor se slupkou,. To záleží jen na vás. Rozhodně je ale nakrájejte pěkně a ideálně na pravidelné a co nejdelší hranolky.

V horké vodě stačí hranolky jen krátce, zhruba půl hodiny, blanšírovat. Dělá se to proto, aby se škrob dostal na okraj hranolek a na závěr vytvořil křupavou krustu. Po zhruba půlminutovém blanšírovaní brambory rozložte na talíř vyložený utěrkou.

V druhé fázi budete hranolky připravovat již v oleji, ale na nízkou teplotu, tj. cca 120 °C. Pokud vás lákají opravdu křupavé hranolky, použijte trik z videopříspěvku a před smažením promíchejte suché hranolky se dvěma lžičkami bramborového škrobu. Po vložení hranolek do oleje by měly jen probublávat podobně jako když se vaří. Mají být spíš provařené, trochu gumové a stále velmi světlé, bez změny barvy na povrchu.

Předsmažené hranolky vytáhněte z oleje a rozpalte olej na 180 °C, abyste je v něm dosmažili do křupava i do barvy. Poté dejte okapat a přebytečný tuk nechte vsáknout do papírové utěrky. Před podáváním posolte!

Pokud nechcete dodělávat hranolky hned, můžete je po prvním smažení uložit do lednice a dosmažit druhý den. Jednou smažený polotovar je po okapání a vystydnutí také možné zmrazit a použít významně později.

