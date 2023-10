Nejoblíbenější příloha na světě? Jednoznačně vyhrávají hranolky. Máme pro vás osvědčený recept, který vám zaručí, že budete na talíř servírovat ty opravdu nejlepší.

Ano, je to tak. Hranolky vládnou světu. Nejenže si je mnozí rádi dopřávají v restauracích, ale využívají i kurýrů a nechávají si je jako oblíbenou přílohu k mnoha pokrmům dovézt až domů. Pokud však patříte ke ctitelům domácích jídel, neváhejte si připravit hranolky vlastní. Prozradíme vám trik, díky kterému budou naprosto neodolatelné a obzvláště křupavé. A hlavně, budete je moci pojídat naprosto čerstvé.

Jak si je připravit? Podívejte se na toto YouTube video, kanál Appetizing.tv-Vegetables Recipes:

Zdroj: Youtube

Když hranolky, tak domácí

Jak se říká, domácí je domácí. Vždy víte, v jakém stavu surovinu používáte a co k jejímu zpracování opravdu využijete. Proto budou vaše hranolky jistě zdravější než ty kupované. Jedná se o výbornou přílohu nejen k masu, ale jistě vám přijdou vhod i jako občasné mlsání. Stačí k nim udělat zajímavý dip či pokrájet trochu čerstvé zeleniny.

Vhodný druh brambor

Základem pro přípravu dokonalých hranolek jsou kvalitní a vhodné brambory. Ne všechny typy jsou vhodné. Pro opravdu křupavé hranolky je nejlepší použít varný typ C. Jedná se o moučnější odrůdu brambor, která má vyšší obsah škrobu a ovlivňuje křupavost hranolek. Určitě nepoužívejte nikdy nové brambory, obsahují totiž velké množství vody. Ve výsledku by byly hranolky mazlavé a zcela určitě by nebyly křupavé.

close info Shutterstock.com / Llepet zoom_in Domácí hranolky snadno a rychle nakrájíte pomocí kráječe.

Jen stejně veliké

Při krájení hranolek je důležité, aby byly jednotlivé kusy přiměřeně stejné. Díky tomu se rovnoměrně propečou a budou mít stejnou křupavost. Nejlépe se vám budou hranolky krájet z větších a středně velkých brambor, ideálně polodlouhého tvaru. Pokud chcete mít hranolky opravdu dokonalé, dodržte rozměr 5 až 7 mm.

Recept na nejlepší hranolky

Omyjte si zhruba půl kila brambor, zbavte je slupky a pokrájejte je na hranolky. Vložte je do misky se studenou vodou a přilijte do ní 50 ml octa. Obsah řádně promíchejte a nechte ocet na brambory účinkovat 5 až 10 minut. Následně brambory sceďte, nechte okapat a vložte je do další misky. Posypte bramborové hranolky 1 polévkovou lžící kukuřičného škrobu a promíchejte, aby se obalily ze všech stran.

close info Shutterstock zoom_in Hranolky smažte nadvakrát.

Jde se smažit

Takto připravené hranolky stačí vložit do předem rozpáleného slunečnicového oleje na 190 °C v pánvi či ve fritéze. Nejprve je asi minutu smažte a pak je nechte na pár minut vychladnout. Díky tomuto „dvojímu“ smažení docílíte opravdu dokonale křupavých hranolek.

Tip

Nakrájené brambory můžete lehce před obalením a smažením předvařit po dobu 4 minut. Vždy je pak ale ihned zchlaďte v ledové vodě s kostkami ledu. Díky tomu okamžitě zastavíte proces vaření, který by v bramborách ještě nějakou dobu dobíhal.

Zdroje: www.svetkreativity.cz, www.apetitonline.cz, www.bestrecepty.cz