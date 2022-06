Nejlepší jahodová marmeláda: Bez cukru a s voňavou mátou. Zdravější nenajdete

Jahodová sezóna je konečně tady. Pokud jste vyrazili na samosběr na nejbližší políčko se sladkými červenými plody, určitě přemýšlíte, jak naložíte s plnými košíky jahod. Zkuste marmeládu s mátou a citronem.

Jaký je vlastně rozdíl mezi marmeládou a džemem? Možná jste si až dosud mysleli, že oba pojmy jsou v podstatě totožné, ale není tomu tak. Pokud chcete vyrobit pravou marmeládu, musí obsahovat minimálně 20% citrusových plodů. V případě, že citrusů obsahuje méně nebo nejsou v ovoci vůbec, jedná se o džem.

Bez cukru

V marmeládách by neměl chybět cukr, který funguje jako konzervant. Pokud jste se rozhodli pro výrobek bez cukru, stejně jako v našem receptu, nevadí, marmeláda jen nebude mít delší trvanlivost, takže ji spotřebujte co nejdříve. To však nebude v případě sladkých a lahodných jahod vůbec žádný problém.

Sklenice na jahodovou marmeládu musí být perfektně čisté a suché. Zdroj: Profimedia

Jahodová marmeláda s mátou

Suroviny:

1000 g jahod

1 želírovací prostředek

1 BIO citron

hrst čerstvé máty

Jahody lehce povařte. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Jahody omyjte, odstraňte stopky a nechte okapat.

Následně je trochu rozmačkejte, přidejte želírovací prostředek a dejte do hrnce vařit.

Občas zamíchejte, a jakmile se jahody rozvaří na hustou omáčku, přidejte najemno nakrájenou citronovou kůru a vymačkanou citronovou šťávu.

Na závěr přidejte do hrnce najemno nasekanou mátu, nechte krátce přejít varem a promíchejte.

Ještě horkou marmeládu naplňte do suchých a čistých sklenic, pevně uzavřete, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout.



Zdroje: NejRecept.cz, The Seaside Baker