Fantastické játrové knedlíčky do polévky: Takhle lahodné je dělaly naše babičky

Umíte připravit tradiční poctivé játrové knedlíčky? Ukážeme vám fígly, jak si při jejich přípravě pomoci, triky, které používaly naše babičky.

Klasické české játrové knedlíčky

Znáte různé způsoby, které používaly hospodyně v kuchyni a okoukali jste je od babičky či maminky? Anebo vaříte podle kuchařek, a tak vám mohly různé drobnosti uniknout. Žádný způsob přípravy polévky není jen ten jediný správný. V rodinách se vaří různě, kuchyně je však také ovlivněná podle oblastí nebo podle zdravotních problémů či chuťových preferencí strávníků.

Základem polévky je dobrý vývar. Jak ale udělat játrové knedlíčky? Zdroj: Shutterstock

Třeba takové játrové knedlíčky. Umíte je? Někdy se vám rozpadají, jindy se zase lepí a jen dostat je do polévky je docela problém?

Podívejte, jak připravovat játrové knedlíčky tradičním způsobem podle Romana Pauluse:

Čekáte, až játra na knedlíčky rozmrznou?

I když je jisté, že masa musejí být před tepelným pracováním nezmrzlá a rozpuštěná, mnohem lépe se pracuje se zmrzlými či jen trochu povolenými játry. Platí to i v případě knedlíčků. Zmrzlá játra můžete nastrouhat na struhadle, čímž budou knedlíčky ve výsledku velmi jemné. I to je jeden z triků našich babiček.

Játra je však rozhodně také možné naškrábat nožem, rozemlít či rozmixovat.

Játra můžete zpracovat rozmrazená, ale lépe se pracuje se zmrzlými. Snadno je nastrouháte. Zdroj: shutterstock

Domácí játrové knedlíčky chtějí česnek a cibuli

Domá děláme knedlíčky podobně, ale každý jinak. Do játrových knedlíčků patří rozhodně česnek. Ve videopříspěvku Roman Paulus mírně osmahne česnek i cibuli na másle, čímž se chutě také zjemní a propojí. Pokud spěcháte, můžete také tento krok přeskočit a česnek utřít. Právě v knedlíčcích je vhodnější, když není česnek na kousky. Utřený se mnohem lépe spojí s masem i dalšími ingrediencemi. Ale takto rozhodně máslíčko neprovoní.

Játrové knedlíčky jsou oblíbenou českou klasikou. Zdroj: Profimedia

Nesmí chybět majoránka nebo šalvěj

Klasickým kořením, které neodmyslitelně patří do játrových knedlíčků je majoránka. Čerstvá či sušená, ale hlavně voňavá. Možná vás však překvapí, že i šalvěj je vynikající alternativou. Samozřejmě se hned prozradí intenzivní vůní, která však není nijak nepříjemná, a přitom pokrm ozvláštní.

Majoránka neodmyslitelně patří do játrových knedlíčků. Zdroj: Profimedia

Jak přidat játrové knedlíčky do polévky

Knedlíčky můžete jako Roman Paulus vytvarovat v pomoučněných dlaních, ale také je můžete vykrajovat lžičkou a ve tvaru nočků vkládat do polévky. Dělá se to tak, že se polévka ohřeje, aby probublávala, lžička se namočí do horké polévky a až potom ji použijte na vykrojení malého nočku. Lžičku s nočkem vložte do polévky a nechejte noček do ní sklouznout. Někdy se stane, že se první knedlíček mírně nalepí, ale další už pak padají do polévky jeden za druhým. Svižně vykrajujte a nechejte knedlíčky vplouvat do polévky, až je hotovo. Ujistěte se, že se některé knedlíčky nepřichytily na dno hrnce a krátce je v polévce provařte.