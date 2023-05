Nejlepší dvouminutová jíška: Takhle ji dělala babička, nikdy v ní neměla žmolky

Základem české kuchyně jsou lahodné omáčky. A ty zase nepřipravíte bez dobré jíšky. Trendy moderní výživy sice přinášejí nejrůznější vychytávky, jak jíšku a vůbec mouku při přípravě pokrmu obejít, ale pravda je taková, že bez poctivé klasické jíšky chutnou lesklou a krémovou omáčku nevytvoříte. Naučte se perfektní jíšku, hotovou za dvě minuty a staňte se královnou kuchyně.

Jíška a zahušťování moukou se zdaleka netýká jen přípravy pokrmů v našich končinách. Naopak. Zahuštění pomocí másla a mouky je i podstatou vyhlášené francouzské kuchyně a nevyhýbají se mu ani středomořské národy. Ostatně množství mouky, které při přípravě jíšky použijete, rozpočítané na jednotlivé porce finálního produktu, je opravdu malé. Neváhejte tedy a naučte se naprosto perfektní jíšku. Odměnou vám budou lahodné krémové pokrmy.

Pár ingrediencí a je hotovo

Klasická jíška se dělá z mouky a tuku.

Jaké varianty jíšky si můžete připravit a jak se jim říká, najdete v tomto videu:

Obecně platí, že jíška připravená z jedné lžíce másla a jedné lžíce hladké mouky vám zahustí 250 mililitrů tekutiny.

Jíška podle babičky

Samotná příprava jíšky není nijak složitá. Trochu zrádný může být její následný přesun do pokrmu, který chcete zahustit.

V rendlíku nechejte rozpustit máslo (použít ale můžete i sádlo nebo olej). K němu pak za stálého míchání přisypejte mouku. Míchejte skutečně intenzivně. Dokonce můžete stáhnout plamen téměř na minimum. Mouka má tendenci se rychle připalovat. Abyste se pojistili a jíška byla skutečně bez hrudek, můžete přidat o trochu víc tuku než mouky.

Tuk můžete použít, jaký chcete, ale máslo dodá jíšce nejlepší chuť. Zdroj: Shutterstock

Jak přidat jíšku do omáčky

Pokud chcete s hotovou jíškou pracovat rovnou, to znamená, že jíška bude ještě horká, je nutné ji rozmíchat ve studené tekutině. Pokud tedy nemáte času nazbyt, je dobré si trochu základu omáčky odložit bokem, nechat vychladnout, jíšku v odloženém základu rozmíchat a posléze přidat do celé omáčky. Druhou variantou je vmíchat zcela vychladlou, tedy studenou jíšku do horké omáčky.

Jíška do zásoby

Občas se stane, že množství jíšky neodhadnete správně, zkrátka jí připravíte moc. Nezoufejte a omáčkový poklad si schovejte na později. Jednoduše ji přendejte do malé uzavíratelné krabičky, nebo ji rozdělte na jednotlivé porce do tvořítek na led a dle potřeby z mrazáku vytahujte. Hotová jíška vám v něm vydrží i několik měsíců.

Typickou omáčkou, kde jíška září, je bešamel. Zdroj: Shutterstock

Dobře ji provařte

Jíška je velmi dobrý pomocník, přesto ale dodržujte pár pravidel, když s ní budete pracovat. Jakmile ji do omáčky přidáte, je potřeba mouku provařit minimálně 20 minut. Rozhodně ji nevařte na plný výkon. Mouka by se mohla začít připalovat a vy byste tak celé dílo pokazili.

A jeden tip na závěr. Pokud máte v rodině někoho, kdo musí razantně omezit tuky, nebo by měla být jeho forma stravování šetrnější, zlehka opražte trochu mouky nasucho na pánvi a malinko tuku k mouce přidejte až na závěr.

Zdroje: www.youtube.com, www.jakvkuchyni.cz