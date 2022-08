Nejlepší kuchařky podle horoskopu: Tato znamení vaří naprosto excelentně

Láska prochází žaludkem! Některá znamení mají navíc k vaření určité nadání a jejich pokrmy tak patří mezi naprosté delikatesy. Po jakých znameních zvěrokruhu se tedy poohlédnout, pokud toužíte po dokonalé kuchařce?

Chcete potěšit svého milého jídlem, ale on neustále brblá a něco mu nechutná? Pak možná patříte mezi ta znamení, kterým nebyl do vínku dán talent k vaření. Existují však čtyři znamení, pro která je kuchyně místem, kde umí přeměnit i obyčejný pokrm v gurmánský skvost. Která to jsou a patříte mezi ně i vy?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana jsou skvělé kuchařky, které jsou většinou vyučené v oboru, tudíž jsou v kuchyni navíc rychlé, obratné a pokrm mají za chvíli na světě. Přesně ví, jak ho dochutit, abyste nepotřebovali pepř ani sůl. Jejich nejoblíbenějším jídlem je kachna s domácím knedlíkem, který umí dokonale.

Jsou expertky především na českou kuchyni a kromě knedlíků skvěle zvládají i nejrůznější nádivky, omáčky či pečená masa. Svého milého si vždy vykrmí a mají radost z toho, že mu chutná. Ženy ve znamení Berana jsou takové ty poctivé české kuchařky, které sádlem nešetří a porce rozhodně nejsou degustační.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice milují svěží, lehká a zdravé jídla, která ale umí udělat dokonale. Poradí si se zpracováním luštěnin, sóji i jiných náhražek masa. Nenápadně tak ze své rodiny udělají milovníky zdravé výživy. Milují i sport, takže přesně ví, co jíst, aby bylo tělu dobře a umělo podat patřičný výkon. Jejich muž se tak cítí neustále fit, svěží a dobře najedený.

Občas je jediný problém právě v mase, leč jsou to Lvice, nemají ho rády. Ale naštěstí ho umí také připravovat, tudíž si muž, který na něm trvá, skvěle pochutná. Ženy ve znamení Lva jsou výtečné hostitelky, které pro svůj zdravý jídelníček umí nadchnout i ostatní. Když už není zbytí a dělají maso i pro sebe, volí rybu, kterou umí zpracovat na tisíc způsobů a všechny jsou skvělé.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou milovnice italské kuchyně a umí ji skvěle připravovat. Vše u nich musí být domácí a kvalitním olivovým olejem rozhodně nešetří. Těstoviny si dělají svoje domácí a rajčatové omáčky také. Nikdy by nesáhly na polotovar z obchodu. Mají k nim vysloveně odpor. Jejich jídlo je tak vždy čerstvé, voňavé a skvěle vychucené.

K dochucení totiž používají bylinky, které umí dokonale kombinovat, aby chutnaly tak jak mají. Italská kuchyně je sice jednoduchá, ale v jejich podání opravdu skvělá. Muži podlehnou jejich domácím špagetám aglio olio a děti zase milují ty s rajčatovou omáčkou a bazalkou. Se ženou ve znamení Blížence se prostě vždy najíte domácky, dobře a do sytosti.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou odbornice přes asijskou kuchyni. Jsou většinou zcestovalé a tato kuchyně jim přirostla k srdci. Když vám připraví Pho Bo, Pad Thai nebo Bun bo Nam Bo, nepoznáte rozdíl od originálu. Pokud tedy milujete tuto exotickou kuchyni, Rak si získá vaše srdce. Jejich jídla jsou autentická, lehká a dobře stravitelná, proto se nemusíte bát se pořádně najíst.

Kuchyně žen ve znamení Raka voní koriandrem a citrónovou trávou, kterou přidávají všude, kam to jde. Také nešetří s chilli, tudíž pokud nemáte rádi pikantní, bude to problém. Naštěstí jsou jídla od ženy ve znamení Raka tak skvělá, že jistě i nějakou tu papričku zvládnete, bez ní by totiž jídlo nemělo grády a to tato žena nedopustí.