Proč naše babičky kuřecí maso podlévaly minerálkou? Důvod vás překvapí

Vyzkoušejte jednoduchý trik na přípravu kuřecího masa. Už nikdy vysušená prsíčka či tuhé kostky masa! Proč a nač použít při přípravě kuřecího masa minerálku, či jedlou sodu po vzoru našich babiček?

Zdroje: Dobré rady do každé kuchyně, Richard Gabriel, ISBN: 978-80-7549-024-7, kitchenwarerater.com

Okouzlete rodinu prsíčky v parmezánu s omáčkou z vína

Milujete kuřecí prsa, ale ne vždy se vám podaří připravit je tak, aby nebyla vysušená a prostě jako podešev? Podívejte se na tento jednoduchý a vynikající recept na přípravu kuřecích prsou v parmazánovému testíčku s omáčkou z bílého vína. Je to veliká dobrota. Ale aby i tento recept dopadl na výbornou, naučte se používat při přípravě kuřecího minerálku nebo jedlou sodu.

Nejlepší kuřecí pečínka díky minerálce

Možná už jste si někdy všimli, že ve starých kuchařkách se doporučuje maso podlévat sycenou minerálkou nebo se bublinková voda používá ke krátkému marinování masa. Těžko říct, jak přišly kuchařky na tenhle docela dobrý fígl. Díky této jednoduché ingredienci dosáhly vždy spolehlivě skvělých výsledků. Proč?

Chystáte na oběd kuřecí? Přizvěte si na pomoc minerálku nebo jedlou sodu. Zdroj: Profimedia

Patrně je to proto, že sycená minerální voda neutralizuje kyseliny a zvyšuje pH na povrchu masa. To následně ovlivňuje bílkoviny uvnitř masa a ty se nemohou spojit. V důsledku to pak znamená, že maso zůstane uvnitř šťavnatější, navíc minerálka dodá i dost vláhy. Působí tak nejen uvnitř, ale i vně masa, které se prostě nevysuší. Při podlévání během pečení se uvolňuje postupně oxid uhličitý, což by navíc mělo napomoci také vypečení křupavé kůrčičky. Prostě ideál!

K dokonale propečenému, ale šťavnatému kuřátku vám pomůže minerálka. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

Díky jedlé sodě bude kuřecí šťavnaté

Pro udržení šťavnatosti masa se používá například i jedlá soda, která se navíc hodí i na prsní kuřecí řízky nebo kostičky či nudličky z prsou. Běžná poučka o marinádách na maso zní, že nemá být slaná, ale kyselá a sladká. Ale je tu i další fígl, který se hodí vždy, když spěcháte a na marinování není čas.

Aby byly kuřecí kousky šťavnaté, poprašte je a jemně obalte ze všech stran jedlou sodou. Zdroj: Profimedia

Maso můžete totiž také posypat jedlou sodou. Hodí se to především, pokud hodně spěcháte a maso budete tepelně zpracovávat už za 15 či 20 minut. Soda zajistí šťavnatost i tohoto druhu masa, které je typické pro rychlé vysoušení.