Advent už je dávno v plném proudu a přípravy na Vánoce vrcholí. Co ale dělat, když ještě nemáte napečené cukroví? Nezoufejte, zde je několik druhů cukroví, které vůbec nemusíte péct v troubě.

Pečení cukroví patří k nesmrtelným vánočním tradicím. Je tu již od začátku 19. století. Původně se ale řadilo k pohanským tradicím. Během pohanských oslav se pekly sušenky, které dnes známe jako cukroví, ale nejedly se. Sice se pekly v různých tvarech jako třeba slince, zvířata nebo i malé figurky, ale místo toho, aby se slepily marmeládou a snědly, zastávaly zcela jinou funkci. Tou bylo chránit před zlými duchy. Cukroví se proto věšelo do místností, do chléva a před dům, aby temné síly poznaly, že v daném domě nejsou vítány. Nyní se však cukroví připravuje v rámci křesťanských Vánoc.

Video, jak udělat nepečené cukroví, najdete na Youtube kanále Domácí Recepty:

Zdroj: Youtube

Nepečené cukroví

Pokud máte hodně práce se sháněním dárků na poslední chvíli nebo se zkrátka nedostanete k troubě, pečené rohlíčky a linecké asi nejsou ideální volba. Naštěstí existuje mnoho druhů cukroví, které se nemusí péct. Mezi to patří absolutní klasika s názvem vosí hnízda. Žloutkový krém zkrátka dělá zázraky a nemusí při tom přijít do styku s troubou. Další oblíbené nepečené cukroví jsou čokoládové šuhajky nebo kokosovo- čokoládové kuličky.

close info Profimedia zoom_in Jedno z nejoblíbenějších nepečených vánočních cukroví jsou jednoznačně vosí hnízda.

Vosí hnízda za 20 minut

Vosí hnízda jsou už tak lehká na přípravu, ale proč to dělat jednoduše, když si to můžete ještě více ulehčit? Vezměte si piškoty a rozdrťte je v mixéru. K rozmixovaným piškotům pak přidejte zbytek ingrediencí. Hoďte je do mixéru a pomalu mixujte, než budete mít těsto. Voilá, hotovo, aniž byste si umazali ruce. Poté malý kousek vašeho těsta vmáčkněte do formičky a pomocí vařečky doprostřed udělejte důlek. Do důlku přidejte žloutkový krém a uzavřete piškotem. A to je vše, super rychlé cukroví a zcela bez trouby.

